POZNATI PODUZETNIK UPOZORIO NA FACEBOOKU: Ovo je jezivi scenarij koji čeka Agrokorove dobavljače

Banke – članice koordinacijskog odbora financijskih vjerovnika potpisale su s Agrokorom tzv. standstill ugovor, a i ostali su financijski vjerovnici Agrokora pozvani da učine isto.

No, dobavljači Agrokora zasad to još nisu učinili već su zajednički priopćili da će “u najvećoj mjeri nastaviti isporučivati robu tvrtkama u sustavu Agrokora, kako bi sa svoje strane omogućili stabiliziranje sustava”.

“Dobiješ mjenicu s kojom možeš ‘prodati’ dug”

O nezavidnoj poziciji dobavljača i o tome što ih čeka u ovoj krizi oko Agrokora, svoje je mišljenje u podužem statusu na Facebooku objavio poznati poduzetnik Saša Cvetojević. Njegovu objavu, u kojoj iznosi ne baš optimističan scenarij za dobavljače i koju je sam naznačio kao “opasan status”, prenosimo u cijelosti.



“Kako su mnogi tek kod kredita u CHF naučili što je valutni rizik (glupani poput mene koji su to znali, pa ga svjesno prihvatili su isključeni) tako će neki tek sad naučiti što znače mjenice, eskont, faktoring i regres. Stariji se mutno sjećaju toga, jer ih je onomad naučio Babo Agrokomercov (Fikret Abdić, nap.a.), ali – tko bi slušao te fosile? Pa, nama se tako nešto neće nikad dogoditi :) HOW YES NO!

Pokušat ću, zdravoseljački, tako da me i prosječan saborski zastupnik razumije, objasniti što se sad dešava dobavljačima Agrokora. Primjerice – prodali su robu i (ako su bili bar dovoljno jaki da to isposluju) umjesto obećanja – “platimo ti za XXX dana” – dobili bi mjenicu. Ne idem sad u mjenično pravo, tko izdaje, trasira, akceptira itd., da ne zakompliciram. I tako, dobiješ mjenicu – papir na kojem ti je firma iz Agrokora potvrdila da ti duguje 100 kn i da to plaća za 120 dana. Onda ti možeš čekati 120 dana, što najčešće ne možeš, ali bar s mjenicom možeš taj dug “prodati”.

“Onda naučiš što je regresno pravo po mjenici”

Možeš ga dati (teoretski) onom kojem si ti dužan, ali u stvarnosti – daš ga banci (a realno, raznim financijskim mešetarima) i oni ti isplate cca 95 kn. Pet kuna je njihova marža, a onda oni čekaju umjesto tebe. Ti dobiješ lovu i ideš kući pjevajući. Isplatiš plaće, platiš PDV (koji ti država otme u cca 30 dana, iako možda nikad nećeš dobiti lovu), platiš ostale kojima si dužan. Sve je super dok Agrokor tim mešetarima isplaćuje lovu kad mu oni donesu tu mjenicu. Kad on ne može plaćati, što se desilo prošli tjedan, onda naučiš što je regresno pravo po mjenici. To ti znači da si TI dužan mešetaru vratiti lovu koju ti je isplatio. Ajme majko. A ti ne da nemaš više tu lovu, nego ti fali i ibera, jer već tjedan-dva, otkad je krenula frka – mešetar ti ne želi primiti nove mjenice, pa nisi već dva tjedna dobio ni kune.

Onda te mešetar blokira, sjedne ti na žiro-račun. A ti imaš kredu, koju si uzeo u banci. Nisi pročitao da, ako dospiješ u blokadu te banka to skuži, cijeli kredit ti može proglasiti dospjelim. A bude, jer ju je frka, pa će, ispravno kao i Roglić od Orbica, procijeniti da ti toneš i da on mora zaštititi sebe, da ne potonete skupa. Kad te blokira mešetar, onda ti dobavljači prestanu isporučivati sirovine i materijal koji tebi treba za tvoj proizvod. Onda nemaš proizvod za isporučiti onim kupcima koji su ti spremni platiti. Pa oni potraže drugog dobavljača.

“Na kraju s mjenicom možeš obrisati guzicu”

A ti ne otpuštaš radnike, jer čekaš da ti Vlada donese Lex kajgod. Ili vjeruješ da će te “veliki vjerovnici” zaštititi u dogovoru. Prođe mjesec dana, radnici ne proizvedu robu, ali dužan si im plaću, a državi na tu plaću jos cca 70% (ako ne znaš postotke, pitaj Pernara). Kad zakasniš s plaćom i PDV-om (PDV na robu koju si isporučio prošli mjesec, dok si još vjerovao da je sve super, jer si dobivao mjenice s kojima sad možeš brisati guzicu i meni smanjiti promet) onda ti i država pošalje blokadu. Tako si već dužan samo za tu jednu plaću i pripadajuća davanja cca pola milje (ako imaš pedesetak ljudi). Realno ćeš, za mjesec dana, biti u blokadi bar milju kuna ako ne i više.

Onda shvatiš da si ugovor o kredi s bankom potpisao na dva mjesta, jednom uz žig poduzeća, a jednom samo uz ime i prezime. Pa shvatiš što znači osobno jamstvo za kredit tvog d.o.o. – tajkunče jedno. To, i taj drugi potpis, ti znači da ti banka ide po kuću (auto ti je već na nišanu ovih prvih, jer voziš auto na firmu, lopove jedan). Par dana nakon toga shvatiš da i kartičari imaju osobno jamstvo, a to shvate i tvoji djelatnici. Niste čitali one papire koji su došli uz karticu, jelda? Onda te ti isti, dragi ljudi, kojima si isplaćivao plaću godinama, pričekaju pred firmom i umlate sitnim inventarom firme (shvatiš da lopate i krampovi stvaraju krupne modrice iako su klasificirani kao sitni inventar) i pregaze ponekim osnovnim sredstvom. Onim koje vjerovnici još nisu uzeli za naplatu, jer je bilo rashodovano. A vozi, prokleto bilo. No, tajkunče prokleto, tako ti i treba. Htio si se obogatiti preko noći i na tuđem znoju!”

