POLARNI LED SE NEZAUSTAVLJIVO OTAPA: Otkriveno što bi se dogodilo s našim gradovima na Jadranu

Otapanje polarnog leda je nezaustavljivo, zbog čega će razina mora neizbježno porasti, objavili su nedavno znanstvenici koji predviđaju da će razine oceana narasti za 60-ak metara.

Do kraja stoljeća dijelovi hrvatske obale mogli bi završiti pod morem! Evo koji su krajevi najugroženiji

Dogodit će se to u razdoblju koje se može protegnuti i na nekoliko tisuća godina, ali znanstvenici su izračunali da bi do kraja stoljeća razina mora mogla narasti i do jednog metra.

Što bi otapanje leda značilo za Jadran odgovorio je Mirko Prlić iz PMF-ovog Zavoda za Geofiziku.



“Ako se gleda realni scenarij do kraja stoljeća, poplavama su najviše izloženi zaleđe Zadra i delta Neretve”, rekao je Prlić za 24sata i dodao da bi na zapadnoj obali Italije rast razine mogao bi pogodio Rim, a more bi progutalo Marseille i Barcelonu, dok bi se na jugoistoku Europe more prelilo u Crno more i Kaspijsko jezero te bi potopilo Odessu i Istanbul.

Baltik bi na sjeveru Europe potopio St. Peterburg te Helsinki, a kako je pola Nizozemske već ispod razine mora ova bi zemlja mogla ostati samo povijesni podatak, zajedno s Danskom. Stockholm, Kopenhagen i Amsterdam također su gradovi koji bi završili pod morem, a poplave bi zahvatile i najmnogoljudnije dijelove Velike Britanije poput Londona.

U svakom slučaju, nastavimo li ovim smjerom stotine milijuna ljudi koje žive na europskim obalama morat će u budućnosti migrirati u unutrašnjost kontinenta, a more će izbrisati neke od najstarijih gradova na kontinentu.