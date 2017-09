POČINJE UTRKA ZA SUBVENCIJE STAMBENIH KREDITA: Objavljen oglas i formulari; pogledajte detalje

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) objavila je oglas o početku subvencioniranja stambenih kredita za 2017. godinu, a zahtjevi zainteresiranih građana počinju se primati od ponedjeljka, 4. rujna. Ako se pprijavite ranije, vaš zahtjev se neće razmatrati; ako se prijavite kasnije postoji rizik da ostanete bez subvencije…

Kako je APN objavila u oglasu, zahtjevi zaprimljeni od dana početka subvencioniranja kredita razmatrat će se prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva, dok se ne potroše planirana sredstva. Zahtjevi poslani prije roka, neće se uzimati u obzir.

Na stranicama APN-a objavljen je i popis ponuda banaka koje za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita. Ponude su dostavile Hrvatska poštanska banka, Erste&Steiermarkische bank, Podravska banka, OTP banka, Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Splitska banka, Karlovačka banka Istarska kreditna banka Umag Raiffeisenbank Austria.



HPB nudi najnižu kamatu

HPB je ponudila najnižu efektivnu kamatnu stopu za kredite u eurima od 3,04, dok za kunske ona iznosi 3,65 posto.

Slijedi Erste&Steiermaerkische banka, s kamatom od 3,33 do 3,5 za eure odnosno 3,47-3,59 posto za kune, dok je Podravska banka ponudila 3,71 posto i za kunske i eurske kredite. OTP banka je ponudila stopu od 3,14 posto u eurima i 3,56 u kunama, a Zagrebačka banka (ZABA) od 3,29 do 3,47 u eurima te od 3,56 do 3,67 u kunama, prenosi N1.

Privredna banka Zagreb (PBZ) ponudila je stopu od 3,15 posto u eurima i 3,35 u kunama. Splitska banka od 3,14 u eurima i 3,56 u kunama, a Karlovačka banka 3,29 za eurske odnosno 3,49 za kunske kredite. Istarska kreditna banka Umag također je ponudila istovjetnu kamatnu stopu i za kunske i eurske kredite, a ona iznosi 3,66 posto. Naposlijetku, Raiffeisen bank Austria ponudila je maksimalnu dopuštenu kamatnu stopu od 3,75 posto i za eurske i kunske kredite.

Samo mlađi od 45

Za subvencionirane kredite mogu se prijaviti hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina te koji, kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu ali je prodaju radi kupnje veće.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće, čija cijena s PDV-om ne prelazi 1.500 eura po metru četvornom. Cijena može biti veća, ali se u tom slučaju razlika neće subvencionirati. Osim za kupnju prve kuće ili stana, subvencija se može dobiti i za kupnju većeg stana. Manji stan mora biti jedina nekretnina i mora se prodati u roku od dvije godine.

Maksimalan iznos kredita ograničen je na 100.000 eura. Stambeni kredit može biti veći od tog iznosa, ali se neće subvencionirati. Također, rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Na stranicama APN-a možete pronaći detaljne uvjete, izjave o vlasništvu nekretnine teobrazac za predaju zahtjeva za kredite koji se dostavlja odabranoj kreditnoj instituciji.