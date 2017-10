PLENKOVIĆ PETROVU POSTAVIO NEUGODNO PITANJE: ‘Tko je posrednik koji je namamio Todorića u Vladu?’

Premijer Andrej Plenković pred novinarima je komentirao konačne rezulate revizije u Agrokoru. Pritom je morao odgovoriti na nekoliko neugodnih pitanja novinara, a u svojim odgovorima napao je oporbenog čelnika Davora Bernardića, ali bivšeg kolegu iz Vlade Božu Petrova.

Ponovno je branio lex Agrokor.

‘Želim naglasiti – ključan potez koji je Vlada napravila je bilo predlaganje Saboru donošenja lex Agrokora. Također želim ponoviti da smo od siječnja kada je cijela rasprava krenula, što se tiče javne komunikacije bili izrazito obazrivi i poanta je bila da smirujemo situaciju da se na financijska tržišta ne prenese panika koja se tada stvarala. Drugo je da smo reagirali u momentu kad je zbog blokada prijetio stečaj. Taj stečaj bi prouzročio ne samo gubitak radnih mjesta nego lančanu reakciju ne samo malih dobavljača i OPG-a nego i ozbiljnih dobavljača i imali bismo negativan domino efekt koji bi uzrokovao i lošu turističku sezonu. Sve to je spriječeno donošenjem lex Agrokora. Omogućio nam je da se prekine trenutak i slijed nepovjerenja na slobodnom tržištu te novo povjerenje, a on se dogodio kada je aktiviran zakon na zahtjev bivše uprave vlasnika. Zakon se ne bi mogao aktivirati da ga nije zatražila bivša uprava. Sve nakon toga je bio proces konsolidacije, a sada smo u fazi da se u okviru vremenskog roka ide prema daljenjem restrukturiranju i nagodbi. Pravosudna tijela će raditi neovisno o vladi i stranci. A ono što izvanredna uprava mora napraviti s Vjerovničkim vijećem je proces nagodbe. Očekujemo da nastavi sa svojim radom i da Vladu jednom mjesečno informira o tim aktivnostima’, rekao je Plenković, prenosi N1.



‘Pitajte Petrova s kim se sastao’

Na pitanje zašto su se tajili sastanci ministra Zdravka Marića i Ivice Todorića s početka godine, premijer je odgovorio:

‘Nema tajni. Ako imate proces da vam se emancipira kriza u najvećoj kompaniji prvi refleks je da pokušate doznati je li to tako. Ni ja ni bilo tko drugi u vladi ne može znati na temelju nekih polovičnih informacija. Pitajte Petrova s kim se on sastao. Da čujemo, to mene to zanima. Mene zanima tko je bio posrednik koji je namamio Todorića da dođe na sastanak u Vladu. Što se tiče bilo kojeg ministra – jedno je komunikacija, a jedno proces donošenja odluka’, rekao je.

Dodao je i kako Marić može ostati ministar financija.

‘Ako ćete me pitati pitanja koja postavlja SDP kome je domet bio selfie sa zeljem. Ja jako volim zelje, idem na zeljerijadu u Vidovec i to je sjajno, ali ovo je zahtijevalo znanje odvažnosti i stručnosti. Od oporbe nismo čuli ništa korisno’, rekao je Plenković.

Tvrdi kako građani neće plaćati Agrokorove dugove.

‘Izbjegli smo krizu’

‘Ajmo otkloniti tezu o nacionalizaciji – nema toga. Da smo to htjeli nazvali bismo zakon o nacionalizaciji te i te kompanije. Proces restrukturiranja i plaćanje dobavljača i partnera ne događa se niti jednom lipom sredstava koje vi i ja uplaćujemo u proračun. Izbjegli smo krizu. Počnimo valorizirati svojevrsni čistilišni karakter ovog zakona i transformacijski učinak u gospodarstvu. Ono što radimo, a duboko smo zagrebali idemo napraviti tržišno gospodarstvo onakvo kakvo ono treba biti. Radim svake sekunde samo u interesu hrvatskih ljudi stabilnosti našeg gospodarskog sustava i u tom okviru ja vam jamčim da sve što ćemo dobiti može jedino biti pozitivno’, tvrdi Plenković.

Demantirao je Todorićevu tvrdnju da se iza njegovih leđa nalazio s direktorima Agrokora.

‘Nisam. Jedni susret s bilo kim iz Agrokora bili su s Todorićem koncem veljače i ožujka u vladi i ne pod okriljem noći, nego u 17 sati. S vrlo precizno navedenim ljudima na sastanku. Da su neki imali volje doći na drugi sastanak bi bili vidjeli. A kao koalicijski parner sve su znali što je Vlada radila kako bi spriječila kolaps. Dosta je s mistifikacijama, ljudi vide tko je populist i tko nastoji ušićariti nešto, a vide tko ima jednu liniju tijekom cijelog ovog procesa’, rekao je Plenković.