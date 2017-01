PETROV SE NE SLAŽE S PLENKOVIĆEM: ‘Prodaja HEP-a nije jedina opcija za otkup Ine, Most ima drugi model’

Predsjednik Hrvatskog sabora i čelnik Mosta Božo Petrov u srijedu je na HTV-u iznio Mostovo stajalište o prodaji dionica HEP-a za otkup Ine, istaknuvši kako prodaja dijela HEP-a nije jedina opcija i da Most ima model po kojem se novac može namaknuti izdavanjem državnih obveznica.

Taj prijedlog, kaže, trenutačno analizira zajednička radna skupina, a sastoji se od toga da država svoje dionice da kao obveznice. U tom slučaju građani, investicijski fondovi i državna poduzeća, poput HEP-a i JANAF-a mogu od svoje dobiti kupiti te obveznice. Treba biti siguran kako se ne bi ponovio slučaj Ine iz bliske prošlosti, rekao je Petrov u emisiji “Iza zavjese”.

Istaknuo je kako se o svim modelima vodi konstruktivna rasprava, dodavši kako je i premijer Andrej Plenković na saborskom Aktualnom prijepodnevu rekao da je otvoren i prema drugim modelima.

Tko je krivac?

Dobra odlika ove Vlade je da se razgovara konstruktivno i argumentirano, naglasio je Petrov, dodavši kako žele da HEP bude lider na regionalnom tržištu u energetici. Kad bi se koristili svi njegovi prihodi za otkup dionica Ine, to bi onemogućilo razvoj tvrtke, ocijenio je.



Na pitanje tko je krivac za situaciju u kojoj se Ina našla, Petrov je rekao kako su krivi svi oni koji su sudjelovali u donošenju odluka koje su bile samo osobnim i stranačkim interesima.

To je i jedan od razloga što smo bili blago rezervirani prema prvotnom modelu otkupa dionica Ine i zazivali promjene Ustava, rekao je Petrov.

O Račanu i Karamarku

Da je Most postojao 2002., gospodin Račan na takav način ne bi krenuo u privatizaciju Ine, niti bi se dogodilo da kompletna optička infrastuktura DTK krene prema privatnom tržištu. Dati nekome cjelokupnu infrastrukutru, dati u proces privatizaciju Ine, isti proces pokrenuti za Hrvatske šume i Hrvatske vode, pripreme za privatizaciju HEP-a događaju se već pet do šest godina – o čemu su razmišljali oni koji su u to vrijeme vodili državu, upitao je Petrov.

Na pitanje o Tomislavu Karamarku i njegovim ranijim procjenama da će Hrvatska izgubiti arbitražu s Molom, Petrov je odgovorio protupitanjem: “Tko je Karamarka brifirao da će Hrvatska izgubiti spor? Ne bih izlazio javno da nisam bio isprovociran. Karamarko nije bio u pravu, završio je tako kako je završio jer je bio u sukobu interesa. Žao mi je što je tada pala vlada, ali bolje da je pala vlada nego da je mađarska strana dobila kompletnu Inu, rekao je Petrov,

Ustvrdio je kako je Most u ovom slučaju pokazao vjerodostojnost.

Suradnju s premijerom Plenkovićem ocijenio je jako dobrom. Problema, vjeruje, neće biti sve dok među partnerima postoji povjerenje.

Komentar o sprskim provokacijama

Komentirajući nedavnu izjavu izaslanika srbijanskog premijera na božićnom domjenku Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu, koji je iznio tvrdnje o navodnoj ‘ugroženosti Srba u Hrvatskoj’, Petrov je rekao kako su članovi Mosta uvijek osuđivali velikosrpski šovinizam.

Ocijenio je da je trenutačno srpsko vodstvo frustrirano i još uvijek nisu svjesni do čega je dovela njihova iracionalna politika. Nadam se da će i njihovi građani shvatiti koliku im štetu čine, dodao je predsjednik Hrvatskog sabora Petrov.

Govoreći o slovenskim prijetnjama Hrvatskoj vezano za postupak arbitraže o granici, kazao je kako ga je iznenadila izjava ministra Erjavca, no ne vjeruje da će prijetnje ostvariti.

Petrov je napomenuo kako vjeruje da su Slovenci svjesni koruptivnih radnji kojima su kontaminirali proces arbitraže. Uvijek se može uzvratiti istom mjerom, no problemi se trebaju rješavati razgovorom i tihom diplomacijom, zaključio je predsjednik Hrvatskog sabora.