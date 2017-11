PETROV O ŠEKSOVIM PRIJAVAMA: ‘Ja se samo mogu našaliti i pitati – a gdje je pečat?’

Nakon što je Mostovac Nikola Grmoja nedavno Vladimira Šeksa optužio da 90-ih godina nije ništa poduzeo na kriminal u Agrokoru za koji je, a potvrdio je to dokumentima, znao, Nova TV objavila je dokumente iz kojih se vidi da je Šeks zatražio kontrolu poslovanja Agrokora. 1994. godine prema objavljenim dokumentima vidljivo je da je Vladimir Šeks od financijske policije tražio da provede kontrolu poslovanja Agrokora, a potom je obavijestio i DORH.

No, šef Mosta Božo Petrov i dalje ne vjeruje u to te je gostujući na Media servisu postavio i jedno zanimljivo pitanje. “Ja se samo mogu našaliti i pitati – a gdje je pečat? “Na tim papirima nema pečata, nema ničega, ono što je bitno jest da se to može samo potvrditi u DORH-u, rekao je Petrov.

NOVI HDZ-ov MANEVAR: Blokirali svjedočenja Karamarka i Kujundžića o Agrokoru, ali se predomislili u vezi Šeksovog dolaska

Kaže kako o navodnom Šeksovom potezu može ozbiljno razgovarati tek kada se vidi da postoje pečati institcije koja je to dala tih godina. “Što se tiče gospodina Šeksa, ja znam da istina boli, da u trenutku kad smo mu poručili da je on bio najveći kadrovik u pravosuđu i kada on govori da su to ‘patnje mladog Petrova’… meni je dovoljan znak da jedan stariji čovjek citira knjige iz mladosti”, rekao je Božo Petrov ujedno dodajući kako postoji garnitura koja već više od 20 godina vuče poteze.



ŠEKS ODGOVORIO NA GRMOJINE OPTUŽBE: ‘Da, vidio sam nalaz Financijske policije o Agrokoru, ali ja nisam bio policajac, tužitelj, niti istražni sudac’

Garnitura koja trese

Na pitanje tko je još u toj garnituri Petrov odgovara: “Tu su bili i gospodin Gregurić i gospodin Valentić i gospodin Granić…. Oni kadroviraju i vuku poteze. Po meni nije normalno da u trenutku kad se donose krupne odluke vezane uz Agrokor i kada je HDZ definirao da neće biti s Mostom u Vladi, da su zapravo glavni savjetnici, oni koji izlaze iz Banskih dvora, Gregurić i Valentić 2017. isto kao i 2016. godine. A zanimljivo je da od 1993.-95. kad su upravo gospoda Gregurić i Valentić vedrili i oblačili Banskim dvorima što kao potpredsjednici ili premijeri države, da je u tom trenutku Agrokor stekao najvažnije perjanice koncerna Agrokor. Zanimljivo je vidjeti i da kad nakon 15 godina izađe informacija da je gospodin Valentić od Agrokora dobio 156 milijuna kuna pozajmice za svoju tvrtku koja je nakon toga otišla u stečaj, a samim time i 156 milijuna kuna u vjetar, da je gospodin Valentić zadnja 2-3 tjedna u staračkom domu”, kaže Petrov.

Most i “treći put”

Na izjavu Rohatinskog da je Zdravko Marić bio uključen u projekt financiranja Agrokora od Sberbanke, Petrov kaže da će Marić “trebati još naknadno dodatno objašnjavati javnosti što se sve dogodilo i na kojim je sve sastancima sudjelovao. I ne samo on, kaže Petrov, već i Andrej Plenković.

Komentirajući mogućnost ulaska Mosta u novi “treći put” koji se navodno formira na političkoj sceni, Petrov je kazao: “Most jest treći put. Za razliku od drugih pokazali smo da je Most trenutno najozbiljniji i najpripremljeniji dio oporbe u Saboru. S druge strane s inicijativama koje pripremamo bit ćemo i najkvalitetniji dio oporbe. Za razliku od drugih koji viču da su lideri oporbe mi radimo”.