PETROV KOMENTIRAO POTEZ PLENKOVIĆA: ‘Ovo je manevar samo njemu svojstven, to je njegov modus operandi’

Božo Petrov komentirao je odgodu uvođenja poreza na nekretnine, što je danas objavio premijer Plenković.

Podsjetimo, Plenković je u intervjuu kojeg je dao HRT televiziji kazao kako smatra da je najbolje da se uvođenje poreza odgodi, s obzirom na veliku buru koju je podigao u javnosti i nejasnoća vezanih za novi namet.

PLENKOVIĆ POPUSTIO: Odgađa porez na nekretnine, Tolušiću naredio da promijeni svoju kontroverznu odluku

Petrov smatra da premijer nije imao previše izbora te da je uvođenje poreza odgođeno zbog pritisaka.



‘Mi se od početka zalaženo za manje poreze’

‘Jedina mogućnost koju je predsjednik Vlade u ovom trenutku imao nakon što je bio pritisnut desecima tisuća potpisa i stavovima političkih stranaka, analitičara i stručnjaka, da porez na nekretnine nije moguće uvesti, bila je odgoda. Most se od početka svog djelovanja zalaže za manje poreze i manju državu. Svojevremeno smo se, kad je ministar Marić gurao bez javne rasprave opsežnu poreznu reformu, izborili za ukidanje poreza na ime tvrke čime smo poduzetnicima vratili 119 milijuna kn. Žestokom borbom smo onemogućili i Marićeve namjere da poveća PDV na kruh, mlijeko i lijekove, izborili smo se i za manji porez na dobit za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike’, rekao je Petrov za Jutarnji.

Najavio je kako će Most nastaviti politiku koju provodi od početka, a to su kako je rekao, manji porezi za građane te manja jednostavnija administracija.

‘Ovo je gašenje požara’

‘Upozoravali smo od trenutka kad je postalo vidljivo da komunalna naknada neće biti zamijenjena porezom na nekretnine, kao što nam je bilo rečeno, da se ne smije dogoditi novo porezno opterećenje, da se porezi moraju smanjivati.

Ali ovo što je premijer sada napravio, može biti samo gašenje požara nakon reakcije javnosti i jedan manevar njemu svojstven kao što je to već napravio sa zakonom o koncesijama. U trenutku kad se digla bura, kad su počeli prosvjedovati građani, on je maknuo s glasovanja zakon o koncesijama, a HDZ davao obećanja da će ići u drugo čitanje. Čim su se tenzije spustile, HDZ je krišom to stavio na glasovanje i izglasao katastrofalan zakon o koncesijama. Upravo zato što znamo da je to modus operandi predsjednika Vlade, mi ćemo poslati u saborsku proceduru službeni zahtjev za odgodom, dok se ne ispitaju sve činjenice, naprave sve analize, i dok se ne pokaže da će bilo koji zakon koji se donosi biti pravedan prema svim građanima RH’, zaključio je Petrov.