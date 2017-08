‘PA TKO TO SVE NE RADI U ZET-u’: Vozač uplakanu ženu i dijete silom izbacio van iz autobusa, putnici platili karte

Nažalost, vijesti o incidentima u ZET-ovim autobusima i tramvajima već su postali uobičajena stvar. Najnoviji se dogodio na liniji 234 kad je vozač autobusa izbacio ženu s djetetom iz autobusa jer nije imala novca za kartu.

Srećom, drugi su putnici, vidjevši tužni prizor, ženi dali novce pa je ona naposljetku kupila kartu.

Incident se dogodio ove subote na liniji 234 (Lanište – Glavni kolodovor) kad je vozač ZET-ovog autobusa ženu s djetetom istjerao iz vozila jer nije imala kartu kao ni novac da je kupi.

Za portal Zagrebancija jedna je svjedokinja cijelog događaja ispričala što se točno dogodilo.



“Danas (subota, 26. kolovoza) na liniji 234 Lanište-Glavni kolodvor, vozač autobusa staje i izbacuje iz autobusa ženu i dijete, vukući ženu za ruku i tjerajući van. Ostali putnici negoduju i ponude platiti za njih, no i to odbija, sve dok nije skočila skupina mladića i počela vikati. Uvode ženu natrag u autobus i plaćaju karte za nju i dijete. OK, moramo platiti kartu, ali žena mu suznih očiju objašnjava da nema. Pa zar je to način? Pa tko to sve ne radi u ZET-u?”, zapitala se šokirana žena.