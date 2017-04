OVO JE NAJSIROMAŠNIJA OPĆINA U DRŽAVI, SAMO ŠTO NIJE PROPALA: ‘Čak su nam i prugu ukinuli’

Čaglin je najsiromašnija općina u Požeško-slavonskoj županiji, a ta bi slika vrć 2031. godine mogla postati slika cijele Hrvatske ako se ne promijeni stanje, ako se gospodarsko propadanje nastavi, vrijednosti se nastave urušavati a mladi se nastave iseljavati, piše Večernji list.

Mjesto je to s 2723 stanovnika čija je prosječna starost 50 godina, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2015. je godini tamo rođeno samo 12 djece a sklopljeno je 16 brakova.

‘Nema naznaka o promjeni’

Tek je 9.5 posto stanovništva Čaglina zaposleno. Život tamo nije lak.

‘Mnogo je nezaposlenih, mladi odlaze jer ovdje nemaju nikakvu perspektivu. Radna mjesta se ne otvaraju i nema naznaka da će se stanje promijeniti’, rekao je za Večernji list 67-godišnji Josip Albert iz Čaglina. On je sada umirovljen, a živi pristojno jer je radni vijek proveo u Njemačkoj. Ipak, većina umirovljenika iz Čaglina nemaju tu sreću. Čak ih je 48% stanovnika u riziku od siromaštva, a u cijeloj Hrvatskoj njih 29 posto.



Postoji i problem s voznim redom vlakova jer je prije nekoliko godina ukinuta i Pruga pa sada do Pleternice tamošnji stanovnici mogu samo jednom linijom, a prema Našicama i Osijeku ne vozi ništa. Teško je i onima čija djeca moraju u školu u Požegu jer su mjesečne autobusne karte jako skupe. Ispričao je to 53-godišnji Željko Vidmar koji ima tri kćeri. Kaže da će se one teško odlučiti na ostanak u rodnom mjestu jer tamo nemaju budućnosti. U osnovnoj školi ima 180 učenika, a postoje još tri područne škole kojima prijeti ukidanje.

‘Činimo sve da zadržimo ljude’

Jedina veća tvrtka u cijeloj općini ima osamdesetak zaposlenika, a radi se o Domu za starije i nemoćne osobe. Industrijske zone više nema, a tamo su samo tri trgovine, ambulanta, jedan knjigovodstveni servis, udruga mladih i nekoliko OPG-ova.

Demograf Anđelko Akrap kaže da bi slične trendove za samo 14 godina mogla imati cijela Hrvatska ako se sadašnji demografski trendovi nastave.

Načelnik općine Dalibor Bardač kaže da je ta općina na samom dnu po standardima jer je dugo godina zapostavljena. Čaglin, naime, ima proračun od samo dva milijuna kuna.

‘Pokušavamo na sve moguće načine zadržati ljude ovdje. Razradili smo strategiju razvoja na resursima kojima raspolažemo. Imamo mnogo slobodnog poljoprivrednog zemljišta. Ali općina sama ne može stvarati radna mjesta’, rekao je načelnik Bardač.