OTVORENI RAT U SDP-u, SINIŠA HAJDAŠ DONČIĆ PUKAO: ‘Ne mogu brate mili to više slušati. Iskreno, ne mogu’

Bivši ministar prometa i SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić danas je govorio o temi koja ovih dana zauzima dosta medijskog prostora – sukobima u najvećoj oporbenoj stranci.

Posljednja objava Davora Bernardića uzburkala je duhove u SDP-u. Šef stranke je, naime, napisao: ‘Kada se ovoliko bure digne u SDP-u samo zato jer sam inzistirao na povjerenstvu za Agrokor, onda se ponovno moram zapitati što se sve pokušava skriti i tko sve vuče konce ove mračne priče’.

Hajdaš Dončić, koji je jutros o temi raskola u SDP-u govorio na televiziji N1, kaže kako to ne znači da SDP štiti zločine u Agrokoru.



‘Moramo smiriti strasti’

‘Ne, ne štiti. Ja se zalažem da ostanemo kod svojeg stajališta, da uvjetujemo izbor ustavnih sudaca povjerenstvom za Agrokor, a o internim stvarima moramo razgovarati u SDP-u. Klub i Predsjedništvo trebaju održati zajedničku sjednicu i da probleme koji postoje, to moram priznati, pokušamo riješiti kroz Statut i nova izborna pravila interno. Da se strasti smire. Želim biti racionalan, da pokušamo naše probleme riješiti isključivo interno. Ovo je interna stvar još uvijek najveće oporbene stranke. Ne bih htio da moj odnos prema SDP-u bude kao, nemojte me sad pogrešno shvatiti, moj odnos prema nogometnoj reprezentaciji: da gledam tekmu, a nemam osjećaj… Ne amnestiram nikoga, ni aktualnog predsjednika ni druge kolege koji, možda malo emotivno reagiraju. Većina ovog su interne stvari, a one se rješavaju u kući. Ako se ne riješe u kući, onda nam nije neka svijetla budućnost’, kazao je Hajdaš Dončić.

Nije mu poznato tko su te mračne sile o kojima Bernardić govori.

‘Trebamo govoriti o konzervativnoj revoluciji’

‘Stvarno ne znam. Sad ste mi pročitali taj status. Ne kužim objavu. Možda blesavo zvuči, ali stvarno ne razumijem. A ono što ne razumijem ne želim komentirati. Nije samo Agrokor problem, to je i puzajuća konzervativna revolucija. Želim da mogu sa svojim načinom života dobro živjeti, a ne da mi Hasanbegović i Neovisni za Hrvatsku diktiraju pravila jer bi onda valjda ja kao Hrvat završio u Kerestincu.

Kažem da apsolutno nisu dobra priopćenja na Facebooku. Moramo biti racionalni’, kaže Hajdaš Dončić.

Članovi SDP-a javno se svađaju, a on smatra kako SDP zbog Hrvatske to mora izdržati te da članovi stranke moraju pronaći način da prevladaju postojeći jaz.

Kao temelj problema vidi narušene međuljudske odnose.

‘Ljudi će se početi sprdati s nama’

‘Vjerojatno su narušeni međuljudski odnosi, iz toga onda izlazi sve. Zato treba razgovarati. Moramo naći rješenje da ne ispada da se cijelo vrijeme bavimo sami sa sobom. Nisu primjerena niti istrčavnja niti objave na Facebooku. Ljudi će se početi sprdati s nama. Stvari se rješavaju u kući. SDP mora smoći snage da naše probleme riješimo u kući. Legitimno je to prepucavanje, ali nije dobro i ne vodi ničemu. Prvi put se stvarno bojim za budućnost SDP-a. Došao sam do trenutka da ne mogu zaspati, nego samo o tome razmišljam. To mi se nikad nije dogodilo’, iskreno je rekao bivši ministar.

Strahuje da bi se SDP-u ‘mogao dogoditi HSLS’ te poziva na racionalnost.

SDP bi se mogao raspasti

Na pitanje prijeti li stranci raskol, Hajdaš Dončić odgovara:

‘Ako tako nastavimo, bojim se da da. Pokušavam razgovarati s nekima koji imaju integritet, a nema ih puno. Ne smijemo sve baciti u trnje ili u vjetar. Ne vidim rješenje ako se ova kakofonija nastavi. Moramo se baviti problemima u društvu – država košta, službenici se zapošljavaju, konzervativna revolucija… To su teme za SDP’, kazao je.

Na pitanje zašto se stranka o tim stvarima ne oglašava, Hajdaš Dončić navodi kako pojedinci pokušavaju, no da je svima lakše raditi destrukciju.

‘Izbrisao sam Twitter, na Facebooku nisam ništa objavio od lokalnih izbora… Ne mogu, brate mili, to više slušati. Iskreno, ne mogu’, zaključio je Hajdaš Dončić.