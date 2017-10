OSTAVKA ZDRAVKA MARIĆA PITANJE VREMENA? Ministar financija i premijer više nisu u idiličnim odnosima

Komentiravši jučer poslijepodne istragu Agrokora i uhićenja koja su se dogodila, premijer Andrej Plenković rekao je da se ne radi o političkom progonu Ivice Todorića, a još je jednom ponovio da je njegova Vlada učinila sve kako bi se očuvala stabilnost. Još je jednom stao u obranu svog ministra financija Zdravka Marića, no pojavila se informacija da bi Marić ipak mogao odstupiti.

‘Možda je to našoj javnosti neshvatljivo, ali ne postoji nalog iz političkog vrha. Optuživali su nas da štitimo jednog gospodina i njegovu kompaniju, no sad se pokazalo da to nije tako’, rekao je Plenković jučer i dodao da ni sada nije vrijeme da ministar financija Zdravko Marić podnese ostavku.

‘On je posao u Agrokoru obavljao prije nekog vremena, danas obavlja drugi posao i obavlja ga dobro. Stalno imamo tu tezu da su svi sve znali, ali ne bih rekao da su baš svi sve znali’, zaključio je Plenković.

Ipak, današnji Nacional piše, pozivajući se na visoke izvore bliske HDZ-u, da odnosi između Plenkovića i Marića više uopće nisu idilični te da je samo pitanje trenutka kada će se dogoditi ostavka Zdravka Marića.