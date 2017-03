OSJEČANE IZNENADIO SNIJEG: Pahulje zabijelile slavonsku metropolu

Svi oni Osječani koji su se ponadali da je zimi kraj, jutros su ostali nemalo iznenađeni kada su probudivši se i pogledavši kroz prozor ugledali snijeg.

Inače u Osijeku, na mjernoj stanici Čepin, jutros je u 7 sati zabilježena temperatura od 3 stupnja dok je na aerodromu izmjereno 4 stupnja Celzija. U 13 sati izmereno je nešto više od 6 stupnjeva.

Prema prognozi DHMZ-a, za Slavoniju su danas predviđene padaline, no tek one kišne i to povremeno.





U ostatsku unutrašnjosti predviđeno je uglavnom djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku. Na Jadranu vedro.

Vjetar slab do umjeren sjeverostočni, a na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura i sjeverni vjetar, na otvorenom moru i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 7 do 11, a na Jadranu od 13 do 16 °C.

Za ponedjeljak meteorlozi najavljuju na Jadranu pretežno vedro. U unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a u istočnoj Slavoniji u noći i ujutro uz više oblaka još mjestimice malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 u Lici do 3 °C u istočnim predjelima, na Jadranu od 5 do 9, a najviša dnevna uglavnom između 8 i 13, na Jadranu 14 i 16 °C.