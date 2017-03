DRAMA U NEKADAŠNJEM PONOSU VUKOVARA: ‘Radnici već mjesec i pol dana nisu primili plaću…’

SDP-ov zastupnik Mirando Mrsić izjavio je u Hrvatskom saboru da radnici Borova mjesec i pol dana nisu primili plaću te ustvrdio kako Vlada ‘zaboravlja Borovo’.

“Vlada zaboravlja na Borovo ili možda želi namjerno otežati situaciju jer joj se ne sviđa menadžment koji je izvukao Borovo iz gliba duga i omogućio mu da krene naprijed”, rekao je Mrsić u nastavku saborske sjednice, nakon što je SDP tražio stanku kako bi upozorio na neisplatu plaća u Borovu, tvrtke koja je u vlasništvu države.

Mrsić proziva i HDZ, koji je na vlasti u Vukovarsko-srijemskoj županiji, rekavši da ne mari za tu tvrtku.

“Očito da HDZ u toj županiji ne želi ili neće da ta tvrtka stane na noge”, kaže SDP-ov zastupnik koji navodi da je, nakon godina koje je zaključila s gubitkom, tvrka u 2015. poslovala s pozitivnom nulom. Bilo je problema u isplati plaća, no tadašnja (Milanovićeva) vlada znala je na koji način omogućiti da radnici dobiju zarađeno, rekao je Mrsić pitajući se što se dogodilo lani, odnosno što se događa u ovoj da Borovo ponovno ostaje bez sredstava, a radnici ne mogu dobiti ni taj minimalac?



Krivac je očito HDZ koji je danas na vlasti i koji očito ne zna što bi s Borovom, kaže SDP-ov Mrsić.

Jedna je radnica u međuvremenu na Facebooku napisala otvoreno pismo predsjednici, gradonačelniku Ivanu Penavi i građanima zbog stanja u Borovu.

‘Ja vas molim u svoje i u ime 600-injak radnika ove tvrtke da nas spasite pošasti koja se uvukla u ovu tvrtku prije pet godina. G. Kolundžić provodi ne promociju Borova, nego SAMOPROMOCIJU, jer situacija je daleko od onoga što se šalje u javnost. A to znamo najbolje mi, tj. većina nas koji radimo u Borovu. On je čovjek koji bi prvi “skinuo gaće” kako bi ostao u Borovu. Taktizira, okružujući se ljudima iz raznih političkih struktura i stranaka, opet ponavljam, sebe radi i svoje fotelje i osobnog interesa. Jer Borovo je za njega krava muzara. Borovo dotičnom gospodinu ništa ne znači, za njega je to prolazna stanica, dok za nas koji tu živimo i radimo, za nas je to nešto sasvim drugo. To je naša djedovina, očevina, kruh svagdašnji, bez kojeg ćemo gospodo draga, vrlo brzo ostati, ne poduzmu li se prvi koraci ka nekakvom rješenju, odnosno korjenitim promjenama’, napisala je Tatjana Miljak, između ostalog.