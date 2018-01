EUROPSKA KOMISIJA SLOVENIJI I HRVATSKOJ: ‘Nastavite dijalog i izbjegavajte poteze koji bi mogli naštetiti razgovorima’

Hrvatska i Slovenija još uvijek nisu uspjele približiti stajališta o načinu rješavanja graničnog spora.

Europska komisija u srijedu je pozvala Hrvatsku i Sloveniju da nastave dijalog na svim razinama i izbjegavaju bilo kakve poteze koji bi mogli naškoditi bilateralnim razgovorima te ponovila svoju spremnost da pomogne u provedbi arbitražne presude.

Implementacija arbitraža

“Komisija traži od obje strane da nastave dijalog na svim razinama na konstruktivan, primjeren i nedvosmislen način i izbjegavaju bilo kakav potez koji bi naškodio bilateralnim razgovorima koji su u tijeku”, rekla je na konferenciji za novinare glasnogovornica EK Mina Andreeva, odgovarajući na upit novinara da komentira situaciju u vezi s graničnim sporom između Hrvatske i Slovenije.

“Komisija ostaje spremna pridonijeti ili olakšati proces kako bi se što bolje primijenio konačni pravorijek Arbitražnog suda”, dodala je Andreeva, najavivši da bi Komisija mogla još jednom raspravljati i razmotriti kako pridonijeti implementaciji arbitražne presude.



Pohvalili liderstvo

Ona je dodala da Komisija “pohvaljuje liderstvo koje su pokazali premijeri Hrvatske i Slovenije Andrej Plenković i Miro Cerar, koji su se 19. prosinca prošle godine sastali u uzvratnom Cerarovu posjetu Zagrebu”.

Hrvatska i Slovenija nisu tada uspjele približiti stajališta o načinu rješavanja graničnog spora, jer je Slovenija i dalje inzistirala na stajalištu da je arbitražna odluka obvezujuća za obje države i da se treba provesti, što Hrvatska ne želi, ali je zato Ljubljani ponudila pravni okvir za rješavanje tog pitanja.

Spor dvije članice

O hrvatsko-slovenskom graničnom sporu Komisija je raspravljala 20. prosinca. Nakon toga, prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je da je sastanak Plenkovića i Cerara dan prije u Zagrebu “dobar znak”.

“Kako sam optimist, moram reći da je dobar znak što je premijer Cerar otputovao u Zagreb i razgovarao s premijerom Plenkovićem. Priznajem, još nema rezultata. Što se tiče Komisije i uloge koju mi je predsjednik (Jean-Claude) Juncker sada dao, pokušat ću vidjeti mogu li približiti stajališta ako je to želja obiju strana”, rekao je Timmermans na konferenciji za novinare 20. prosinca.

“Mislim da je naša najvažnija dužnost spriječiti bilo kakve incidente u kratkom roku ako u kratkom roku ne dođe do dogovora. Trebamo ostaviti iza nas granični spor između država članica EU-a. Moramo moći riješiti to. Vi znate poziciju Komisije o tome, podržali smo arbitražu, bili smo vrlo jasni oko odluke. To je naravno bilateralno pitanje i tamo gdje možemo mi ćemo pomagati dvjema zemljama da postignu dogovor u interesu građana obiju zemalja”, rekao je Timmermans.

Slovenija ustraje na arbitraži

Hrvatski i slovenski premijer tri sata su razgovarali u Zagrebu 19. prosinca. Na zajedničkoj konferenciji za novinare koja je uslijedila Cerar je rekao da dvije zemlje nisu približile stajališta o rješavanju graničnog spora. “Jedini put za rješavanje graničnog spora je primjena arbitražne odluke”, rekao je.

Naglasio je kako razumije stajalište premijera Plenkovića da ta odluka za Hrvatsku nije obvezujuća, ali se s njome ne može složiti. “Slovenija smatra da je odluka obvezujuća za obje države i da se mora implementirati”, rekao je. Hrvatski je premijer naglasio da granica mora biti određena na način da je mogu prihvatiti obje zemlje i oba parlamenta, te stoga smatra da je potrebna neka mjera fleksibilnosti.