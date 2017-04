ODBOR ZA PRAVOSUĐE O LEX AGROKORU: Oporba napala ministra pravosuđa: ‘Hoće li država nadoknađivati štetu?’

Uoči sutrašnje rasprave u Saboru, o tzv. Lex Agrokoru odnosno Prijedlogu zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, danas se raspravljalo na sjednici saborskog Odbora za pravosuđe.

Prema prijedlogu zakona, isti bi se odnosio na kompanije s više od 5.000 zaposlenih i obvezama većim od 7,5 milijardi kuna, a prema podacima Fine, u Hrvatskoj je deset takvih tvrtki u kojima radi 11,5 posto od ukupno zaposlenih u pravnim osobama. zajednički prihod tih tvrtki 2015. godine je iznosio 4,6 posto BDP-a.

Grbin: Plaća radnika ovisit će o milosti Vladina povjerenika

Prijedlog zakona predstavio je ministar pravosuđa Ante Šprlje rekavši da se njime ide u smjeru omogućavanja normalnog funkcioniranja hrvatskog gospodarstva, a da je smisao zakona osiguravanje kvalitetnih mehanizama koji bi omogućili opstojnost velikih tvrtki u skladu s uvjetima iz zakona, javlja N1.



Na to se osvrnuo SDP-ovac Peđa Grbin predloživši da Odbor donese zaključak kojim bi se u Saboru o ovom zakonu povela rasprava i postupak kao da je riječ o donošenju organskog zakona s obzirom na to da se on odnosi i na neke stvari riješene Ustavom.

“Dio je ispravno uređen u stečajnom zakonu vezano uz određene tražbine, pa i one radnika, a to ovdje nije slučaj. Niti jedan radnik Agrokora neće moći pokretati postupke radi ostvarivanja svojih prava iz radnog odnosa i dovedeni su u situaciju da će njihova plaća ovisiti o milosti Vladina povjerenika”, kazao je Grbin.

Miljenić: Netko je radio dugove i dobro živio, a sada…

”Iz ovog zakona ste u odnosu na prvi nacrt izbacili odredbu o naknadi štete, no ona i i dalje ostaje jer Republika Hrvatska imenuje povjerenika i nitko ga osim nje ne može razriješiti pa samim time imajući na umu i ostale nepravilnosti, RH može odgovarati za štetu koja će evidentno nastati. Vi ste se možda ogradili od štete prema vlasniku, ali prema svima ostalima – malim, srednjim, velikim dobavljačima … RH ostaje odgovorna za štetu jer se oni neće moći naplatiti. I zato zbog svega navedenog, a govorim u ime kolega iz stranke, mi ovakav zakon u ovakvom obliku ne možemo podržati”, zaključio je Grbin.

Na Grbinove kritike nadobvezao se i njegov stranački kolega Orsat Miljenić koji ‘ustavno problematičnom’ smatra odredbu po kojoj bi Vladin potpuno vjerenik mogao odlučivati o potraživanjima između velikih i malih.

”Zaštita vjerovnika bi trebala biti osnovni cilj ovakvog zakona, ali meni je potpuno neprihvatljivo da radimo razliku između velikih i malih. Je li nam cilj štititi proizvodnju ili financijske usluge, mali moguće neće dobiti ništa i to je potencijalno silno velik problem”, kazao je Miljenić zaključivši da prema ovom prijedlogu zakona država ne bi mogla voditi upravni postupak.

”Netko je radio dugove i apsolutno dobro živio, a sad kažemo da će država ući, ali tvoju imovinu nećemo dirati, to građanima ne može biti prihvatljivo”, dodao je.

Šprlje: Vlada neće imati milosti ako se dokaže zloupotreba

Odgovarajući na kritike Grbina i Miljenića, minsitar Šprlje je kazao da je “riječ o priči koja traje godinama i neće se riješiti u par dana, ali je važno da krenemo u njezino raspetljavanje i da se vidi što mi kao država i društvo možemo poduzeti da se spriječi nastupanje posljedica i da se omogući građanima normalno funkcioniranje”.

“Zakon ide na to da se spriječi urušavanje gospodarstva. Nije smisao stečaj, za to postoji stečajni zakon. Ovdje imamo zaštitu tržišta i gospodarskog sustava Republike Hrvatske. Naplata razlučnih vjerovnika se odgađa, dajemo poduzećima vremena da se stabiliziraju kako bi vjerovnici mogli ostvarivati svoja prava, da se restrukturiranjem postigne održivost poslovanja, odnosno i zaštita interesa vjerovnika”, kazao je Šprlje dodavši da ‘Vlada “neće imati milosti ako se dokaže da je bilo zloupotrebe”.

Na to mu je odgovorio Grbin rekavši: “Zar će 15 godina Porezna uprava čekati da završi postupak protiv nekoga tko će završiti vjerojatno u Brazilu?”

