NOVI SKANDALOZNI ISTUP BISKUPA VLADE KOŠIĆA: ‘Ustaštvo nije bilo fašizam’

Prema učenju ovog biskupa Katoličke crkve u Hrvata, ustaštvo, režim na kojem je počivala izdajnička država Ante Pavelića, nije fašizam.

Akademik Josip Pečarić napisao je knjigu o Thompsonu. Na predstavljanju te knjige govorio je kontroverzni sisački biskup Vlado Košić. On je rekao da bi volio da postoji više ljudi tako hrabrih kao Thompson i Pečarić koje, po njegovom mišljenju pokušavaju ušutkati oni koji nemaju argumente.

Košić kaže kako oni koji zabranjuju Thompsonove koncerte, uručuju mu kaznene prijave zbog remećenja javnog reda i mira zapravo ‘difamiraju njegov ugled i proglašavaju njegov rad fašističkim’.

‘Možda će tek u budućem vremenu, kad se oslobodimo – kako pjeva biskup Ante Ivas – svih tih izdajica, krivokletnika, varalica, također i – kako pjesnički kaže Anto Kovačević – svih drpislava, tek će u budućoj, mirnijoj povijesti Hrvatske ovi naši velikani Marko i Josip dobiti svoje pravo mjesto, mjesto najvećeg poštovanja’, rekao je Košić, prenosi tportal.

Nije zaobišao ni pozdrav ‘za dom spremni’ rekavši kako se radi o pokliču spontano upotrebljavanom u Domovinskom ratu te da to tada nikome nije smetalo.

‘Najprije treba reći da ustaštvo nije bio fašizam, nego organizirano vojno djelovanje u obrani Hrvatske kao države, o čijoj su se naravi kao državi pozitivno izrazili i bl. Alojzije Stepinac i dr. Franjo Tuđman, ali te su postrojbe to činile svim ‘dopuštenim i nedopuštenim sredstvima’, što je bio dio njihove zakletve’, kaže Košić.,

Smatra kako je ta hajka na, kako ga on naziva, ‘nepostojeće ustaštvo’, pokrenuta od strane onih koji zaziru od lustracije koja se ‘sve više najavljuje kao realna i nužna opcija’.

On smatra da vikanje ‘za dom spremni’ nije protuzakonito, a prozvao je i aktualnu vlast koja je, kaže, stvorila atmosferu u kojoj se ZDS proganja.

Uhvatio se i nešto vanjske politike, posbno u odnosima sa Srbijom, ali i unutrašnjeg uređenja države pa bi tako on htio da se donese zakon prema kojem ‘svi koji su dizali pobunu protiv RH ne mogu sudjelovati ni u kojem obliku u vlast’. Po njemu je nužno i da se ‘zatraži isplata ratne štete koju je Republika Srbija nanijela RH u svojoj agresiji, i to kao uvjet bilo kakvoj potpori za ulazak iste u EU’. ‘Bilo bi nadalje nužno ukinuti povlasticu da srpska djeca u Hrvatskoj uče neku drugu povijest Domovinskog rata negoli što je to povijesna istina; bilo bi potrebno također zabraniti ulazak huškačima i širiteljima laži u RH, ne samo srpskim ministrima i političarima, nego i predstavnicima SPC-a’, rekao je Košić.

