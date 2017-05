NOVI BANDIĆEV MEGAPROJEKT: ‘Velikogorčekom’ od Kvatrića do Velike Kosnice, a jednoga dana i do ‘Tuđmana’

Od Kvaternikovog trga do Velike Gorice u šest etapa trebala bi se u dogledno vrijeme izgraditi pruga kojom bi laka željeznica spojila središte Zagreba s najvećim susjednim gradom, a ujedno i s Međunarodnom zračnom lukom ‘Franjo Tuđman’.

Četiri od ukupno šest etapa projekta danas je predstavio aktualni gradonačelnik i kandidat za budućeg Milan Bandić.

Pola pruge gradit će Zagreb, a pola Velika Gorica

Predstavljene su etape koje ovise o Gradu Zagrebu, dok će preostale ovisiti o gradskoj vlasti Velike Gorice. Grad Zagreb izgradit će osam i pol kilometara pruge, što će koštati oko 50 milijuna eura, a preostalih osam kilometara trase koja bi trebala završiti kod stadiona NK Radnika, čekat će odluku velikogoričkih vlasti.

Prva faza radova bit će na Radničkoj cesti, od Vukovarske do Savišća, gdje će pruga u dužini od 2,4 kilometra ići središnjim dijelom prometnice.



“Organizacija prometa prve etape planira se produženjem tramvajske linije broj 2, koja bi od Črnomerca do Savišća prometovala postojećom trasom do križanja Vukovarske i Heinzelove, a zatim u smjeru juga Heinzelovom i Radničkom do okretišta Savišće”, kažu nadležni u Gradu Zagrebu dodajući da bi za takvu vožnju u jednom smjeru bilo potrebno oko 50 minuta.

Privremene nove trase ‘jedinice’ i ‘dvojke’

U drugoj fazi ‘dvojka’ će, kažu, vratiti se na svoju trasu Ulicom grada Gospića, dok će ‘jedinica’ voziti od Zapadnog kolodvora preko Heinzelove do Savišća jer pruge će biti od Heinzelove, preko Branimirove, sa stajalištem kod Veterinarskog fakulteta, do Vukovarske.

“U trećoj fazi planira se stajalište na Savišću, u Črnkovečkoj, Žitnjačkoj ulici te u Petruševcu i Velikoj Kosnici. Za tu je etapu izgradnje pruge preko Domovinskog mosta već ostavljen potreban koridor u sredini Radničke, kao i postavljeni stupovi javne rasvjete. Produžena tramvajska linija broj 1 tada će prometovati od Zapadnog kolodvora do Velike Kosnice i natrag, a taj će put u jednom smjeru prevaliti za 55 minuta”, kazali su za Večernji list predstavnici Grada.

Polasci s Kvatrića bit će svakih desetak minuta

Četvrta, završna faza, bit će uređenje stajališta na Kvaternikovom trgu, a nako završetka radova prestat će važiti sve privremene regulacije, pa će ‘jedinicu’ na novoj pruzi zamijeniti sedam vlakova. Oni će s Kvatrića kretati svakih desetak minuta, a do krajnje stanice trebat će im 33 minute.

Ta bi laka željeznica, koju su neki već nazvali ‘Velikogorček’, najranije trebala početi prometovati 2019. godine

Trenutačno se javnim prijevozom do zračne luke može doći jedino ZET-ovom autobusnom linijom 290 na trasi dugoj 19 kilometara kojom u svakom trenutku prometuju tri autobusa s polascima svakih 35 minuta.

