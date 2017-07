NOVE SMJENE U HRT-U I VIJEĆU ZA MEDIJE: Oporba bijesni, optužuju da se želi zaštiti kriminal na Prisavlju

Zastupnik Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika SDP-a ustvrdio je u četvrtak kasno navečer u Saboru da se odluka o smjeni Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije(HRT) donosi na silu, bez najave i procedure.

“Ova odluka je mogla čekati jesen, nije se morala lomiti preko koljena”, kazao je Glavašević u raspravi o prijedlogu saborskog Odbora za medije da se razriješe četiri od pet članova NO HRT-a, Anja Šovagović Despot, Katarina Bakija, Miroslav Grgić i Šenol Selimović. Najavio je da SDP to neće podržati.

Tri rješenja Trgovačkog suda na kojima Odbor za medije argumentira razloge smjene nismo vidjeli, dok se u onom Upravnog suda nigdje ne spominje NO, rekao je Glavašević i ustvrdio da se teško oteti dojmu o povezanosti onog što piše u izvještaju NO HRT-a i predloženih smjena.

HDZ IZGLASAO SMJENU NADZORNOG ODBORA HRT-a, STAZIĆ: ‘Ono što su napravili toj ženi je grupno silovanje’



Smatra da je trebalo održati još jednu sjednicu saborskog Odbora za medije i pitati članove NO o svemu što im se stavlja na teret.

Predsjednik Odbora za medije Jasen Mesić (HDZ) tumačio kako je postupak razriješenja NO pokrenut zbog sistemskog kršenja Zakona o HRT-u. Naglasio je da Odbor podržava sve postupke nadzornih odbora HRT-a koji idu u smjeru otkrivanja nepravilnosti i da nije problem izvješće već četiri presude suda.

Na tvrdnje Nikole Gromoje (Most) da se želi zaštititi kriminal na HRT-u, Mesić je kazao kako izvješće NO HRT-a ne osporava i poručio neka ga “pročačkaju i USKOK i DORH”.

Milorad Pupovac (Klub SDSS-a) kazao je da iz ovog slučaja mora naučiti lekcija, a to je koga izabrati za novi sastav NO-a i što poduzeti kako bi se prekinuo kontinuitet lošeg gospodarenja javnim novcem. “Ako se ovako nastavimo odnositi prema HRT-u ta javna televizija brzo će nestati”, rekao je.

SDP u kasnovečernjoj raspravi nije podržao ni imenovanje Anite Malenice za članicu Vijeća za elektroničke medije, argumentirajući to ‘osudom’ koju joj je, zbog širenja govora mržnje 2001. izreklo Vijeće časti HND-a.

Na to je Mesić (HDZ) kazao da ne treba inzistirati na tom jednom nalazu i da se treba okrenuti budućnosti. “Meni je bilo čudno kada je za ravnatelja HRT-a postavljen Goran Radman kojem je ideal bila televizija 60-ih i 70-ih, ali to onda nije smetalo nikome, kao i to da je u imovinskoj kartici zaboravio prijaviti hotel”, rekao je Mesić.

Odbor za medije osim imenovanja Malenice predložio je Saboru i da se Mirjana Rakić, na njezin zahtjev, razriješi dužnosti predsjednice VEM-a, a Vesnu Roller dužnosti članice Vijeća zbog isteka mandata. Predložio je i da se za predsjednika VEM-a imenuje Damir Hajduk, a članove Davor Marić i Vanja Gavran.

Tijekom ranih jutarnjih sati u petak zastupnici su dali podršku za nekoliko izvješća, među kojima i izvješću za 2016. pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Sabor nastavlja sjednicu u petak glasovanjem o dosad raspravljenim točkama.