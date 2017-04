‘NJEGOVA SITUACIJA JE NEODRŽIVA’: SDP u Saboru pokreće opoziv ministra financija

Nakon što je oporba tijekom saborske rasprave o ‘lex Agrokor’ žestoko napala ministra financija koji se, kao bivši menadžer u tom koncernu, sam “izuzeo” iz tog slučaja, SDP najavljuje i pokretanje postupka njegovog opoziva.

“Odluku smo donijeli i idemo s tim idući tjedan”, kazao je za Novi list jedan član predsjedništva SDP-a najavljujući slanje u proceduru zahtjeva za glasovanjem o nepovjerenju ministru financija.

BURNA RASPRAVA O ‘LEX AGROKORU’: ‘Volio bih da to rješava Marić Drugi, a ne Alvarez Treći!’

Grbin: On ne može obnašati svoju dužnost

“Lex Agrokor je usvojen, piše u obrazloženju, zbog opasnosti za financijski sustav Hrvatske koja bi nastala propašću Agrokora. O financijskom sustavu brine Ministarstvo financija i stoga Hrvatska ima ozbiljan problem. O financijskom sustavu brine Ministarstvo financija i stoga Hrvatska ima ozbiljan problem. Ministar koji bi trebao promptno donositi odluke to ne može činiti zato što se izuzeo zbog potencijalnog sukoba intresa, koji proizlazi iz činjenice da je bio na visokom položaju u Agrokoru u vrijeme kad se, indicije su, muljalo s financijskim izvješćima. Marićeva je situacija neodrživa, ne može ostati ministar jer ne može obnašati svoju dužnost”, rekao je za Novi list potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin.



O tom zahtjevu mora se glasovati najkasnije 30 dana od dana kada bude dostavljen Saboru, dok je Vlada dužna očitovati se o njemu u roku od osam dana nakon uvrštenja zahtjeva u saborski dnevni red. O nepovjerenju članovima Vlade dosad se u pravilu glasovalo na samom isteku 30-dnevnog roka, a budući da Sabor 28. travnja prekida s radom zbog lokalnih izbora, moguće je da zbog rasprave i izjašnjavanja o povjerenju minsitru Mariću bude sazvana posebna posebna sjednica Sabora, i to desetak dana uoči lokalnih izbora.

SDP: ‘DORH treba pročešljati Agrokor i Marića, odgovornost mora snositi i čovjek koji se sada igra proračunom’

Most traži da se ispitaju okolnosti oko Marića

Premijer Andrej Plenković dosad je zdušno branio svoga ministra, pa tako i tijekom rasprave o ‘lex Agrokor’, no pitanje je kako će se u raspravi i na glasovanju postaviti Most, HDZ-ov partner u Vladi. Most je zadnjih dana bio krajnje suzdržan u vezi s Marićem, a predsjednik Sabora i čelnik Mosta Božo Petrov u ponedjeljak je izjavio da položaj ministra koji je u Vladu došao s mjesta izvršnog direktora Agrokora “nije nimalo ugodan”.

“Volio bih da se ispitaju apsolutno sve okolnosti oko gospodina Marića, pa ako se pokaže nešto, onda će Most djelovati po tom pitanju”, kazao je Petrov gostujući u emisiji ‘S markova trga’ na Hravtskom radiju.

Oporba zamjera Mariću odobravanje kredita HBOR-a Agrokoru u iznosu od 48 milijuna eura koncem prošle godine, ali i to što je još prije dva mjeseca tvrdio da je Agrokor u dobrom stanju. Također mu zamjeraju što je u siječnju prošle godine, postavši ministar financija, za devet mjeseci odgodio rok za predaju izvješća poduzeća o nenaplaćenim, a dospjelim obvezama.

MINISTAR MARIĆ O AGROKORU: ‘Ne planiram dati ostavku, ja sam potpuno čist, to su gnjusne optužbe’