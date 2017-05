NIŽI PDV = JEFTINIJE RATE ZA STRUJU? Stručnjak izračunao koliko ćete odsad plaćati mjesečne račune

HEP ponovno kasni sa slanjem uplatnica za novo obračunsko razdbolje. Potrošačima kojima polugodišnje razdoblje obračuna završava s travnjem, akontacijske rate još nistu stigle. Slično se dogodilo i prošle godine.

Građani su u strahu da će uz obračun razlike te ratu za svibnja morati plaćati još i zatezne kamate, s obzirom da je datum dospijeća obično 20. u mjesecu.

No, piše Slobodna Dalmacija, HEP tvrdi da do toga ipak neće doći. Očitavanje brojila završeno je 11. svibnja, računi će biti poslani osam dana kasnije, a datum dospijeća bit će pomaknut na 31. svibnja. HEP, međutim, zaboravlja da će korisnici za desetak dana do 15 dana morati podmirivati ratu za lipanj. Ili im nije bitno.

Cijena struje trebala bi biti 10 posto niža

Obračun potrošnje mnogi s nestrpljenjem očekuju jer se nadaju uštedi zbog pojeftinjena koje je stupilo na snagu s prvim danom 2017. Podsjetimo, smanjenjem PDV-a na električnu energiju s 25 na 13 posto, građani bi trebali plaćati deset posto nižu cijenu za isporučenu uslugu. Mnogi se nadaju da su preplatili struju u prethodnom obračunskom razdoblju. Rate za sljedećih šest mjeseci, od svibnja do studenog, trebale bi biti deset posto niže u odnosu na one u istom razdoblju prošle godine, potvrdio je HEP.



‘Obračunati iznos ovisi, naravno, o potrošnji, a ako je ona ista kao i ranije, iznosi novih uplatnica i računa bit će manji za oko 10 posto’, navode iz HEP-a.

Stručni savjetnik za energetsko tarifiranje iz udruge ‘Splitski potrošač’, Nenad Kurtović, napravio je izračun za prosječno dalmatinsko kućanstvo koje nema na raspolaganju alternativne izvore energije. Takvo bi kućanstvo, piše Slobodna Dalmacija, moglo uštedjeti godišnje 696 kuna.

Lani je za električnu energiju jedno takvo domaćinstvo potrošilo 7254.75 kuna, dok će ove godine, uz smanjenje cijene od 10 posto, platili 6558.29 kuna.

Cijena struje ubrzo će ponovno rasti

No, naglašava Kurtović, cijena struje ubrzo će ponovno početi rasti, i to već najkasnije u drugoj polovici godine. Razlog je to što država jednostavno nema novca za isplatu naknade proizvođačima obnovljivih izbora energije po povlaštenim tarifama, što je početkom godine kao neizbježno najavio sad već bivši ministar energetike i zaštite okoliša Slaven Dobrović.

Stručnjak smatra kako se od spomenutog povećanja naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije odustalo samo kako bi se takva odluka iskoristila prije lokalnih izbora.

‘Riječ je o tomu da je Hrvatskom operatoru tržišta energije (HROTE) u 2016. godini već nedostajalo 300 milijuna kuna za isplatu naknade proizvođačima energije iz obnovljivih izvora, a ove će godine situacija biti još gora. Naime, svaki dan nedostaje približno 1,1 milijun kuna za ovu svrhu! Teret, kako stvari stoje, ne mogu snositi samo opskrbljivači, nego i građani, te poslovni subjekti. Bojim se i da će naknada skočiti s 3,5 na 12 lipa po potrošenom kilovatsatu, umjesto na 7,5 lipa, kao što je bilo najavljivano, jer to jednostavno neće biti dovoljno za pokrivanje svih troškova.

Računi će možda biti i veći nego prije

Ako se moja pretpostavka pokaže točnom, kućanstva više neće osjećati pogodnost ovog smanjenja PDV-a na električnu energiju, nego će plaćati istu cijenu struje kao i 2016. godine ili čak i veću…

Najveći će šok osjetiti poslovni subjekti kojima računi mogu biti i do 20 posto veći. Taj snažan udar na poduzetnike imat će za posljedicu to da će i ostale potrošačke cijene neizbježno ići gore’, kaže Kurtović.

HEP pak kaže kako najavu eventualnog povećanja naknade za obnovljive izvore energije trebaju dobiti iz Vlade te da zasad o tome ništa ne znaju.