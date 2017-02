NEVJEROJATNA PRIČA IZ KARLOVCA: Prodavačica godinama pomagala beskućniku, a on joj sada dao 1000 kuna

Mlada Karlovčanka Anita Dumešić, zaposlena u butiku u sklopu trgovačkoga centra, dobila je novčanicu od tisuću kuna od beskućnika kojeg poznaje godinama i kojemu je svo to vrijeme, u skladu s mogućnostima, nesebično pomagala.

Svoje, za današnje vrijeme sasvim neobično iskustvo prepričala je u statusu na Facebooku.

“Danas mi se dogodilo nešto što je u meni izazvalo erupciju emocija koje me još uvijek nadvladavaju. Novac koji vidite na slici, sam dobila od jednog beskučnika, točnije od Jože Cavrića. Čovjeka kojeg svi znamo. Kaj ‘Joža bez ruke’, možda će neki od vas sada pomislili. ‘Jel to onaj pijanac bez ruke koji stoji ispred Lidla?’. E da, baš taj”, piše 23-godišnja Karlovčanka, prisjećajući se svojih susreta s Jožom.

“Uvijek sam mu u prolazu znala dati 5-10 kuna. Često je znao svratiti i kod mene na posao uz rečenicu ‘Ej mačko, imaš kaj sitno da mi daš? Pomagala sam koliko sam i kada sam mogla. Da, bilo je susreta i kad me nasmijao i kad me naljutio i kad me naveo na razmišljenje pričama o svojim životnim nedačama, ali ti susreti bi uvijek završavali sa njegovom rečenicom ‘Mala, odužit ću se ja tebi, vidjet ćeš ti’. Želim samo da vidite da se dobro dobrim vraća, i da je najbitnije biti i ostati čovjek”, piše Anita.



Novac koji joj je doslovce ugurao u ruke na njezinom radnom mjestu pokušala mu je vratiti, ali bezuspješno.

“Naravno, prvi pokušaj da mu taj novac vratim nije uspio, ne želi ga ni pod razno. ‘Ti si meni pomogla, sad je vrijeme da ja pomognem tebi’, rekao je. Čini se da ono ‘Što veća sirotinja, to veća poštenjačina’ stvarno drži vodu”, napisala je Karlovčanka.

“Samo želim da ovo uzmete kao primjer i da razmislite o tome koliko ste puta mogli, a niste htjeli pomoći. Isklešite tu ljudskost u sebi”, zaključila je u svojem statusu Anita.

Kako je Anita rekla Jutarnjem listu, Jožu – kojem je kombajn otkinuo ruku, bio je ranjen u Domovinskom ratu, a bolovao je i od raka želuca – je prije dvije godine na pješačkom prijelazu udario auto. Puknula mu je lubanja i jedva je preživio. Parnica je tek sada završila, a on je dio novca koji je dobio od osiguranja dao njoj.