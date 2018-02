NEŠTO SMRDI – PLAĆE RAMLJAKOVIH SAVJETNIKA IDU DO 1500 DOLARA NA DAN: ‘Pitanje je što se tamo radilo’

‘Trebalo je krenuti u smanjenje troškova, a ne povećanje. Agrokor je ovdje povećao dug, a ne smanjio’, smatra ekonomski stručnjak Novotny.

Član Predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić i ekonomski analitičar Damir Novotny komentirali su tarife, odnosno plaće savjetnika u Agrokoru te sporan angažman tvrtki povezanih s izvanrednim povjerenikom Vlade u Agrokoru Antom Ramljakom.

Tarife konzultanata kreću se od 300 do 1500 dolara dnevno, rekao je Novotny za emisiju ‘U mreži Prvog’ HRT-a te izrazio mišljenje kako to po njemu nije sporno.

Sporan je interes Ramljaka i AlixPartnersa

‘Konzultanti su tu da pomognu znanjem i iskustvom, gdje iskustvo skupljaju u brojnim projektima’, objasnio je. Profesija konzultanata jedna je od najplaćenijih u Njemačkoj i Francuskoj. Novotny smatra kako je angažman savjetnika u Agrokoru bio potreban, no spornim smatra interes Ante Ramljaka i AlixPartnersa koji su s njim radili.



‘Taj konflikt postoji i trebalo ga je izbjeći, pogotovo jer je svaki trošak vezan za Agrokor osjetljiv, vjerovnici očekuju izvući što više novca. Trebalo je krenuti u smanjenje troškova, a ne povećanje. Agrokor je ovdje povećao dug, a ne smanjio. Ondje gdje je netko dobio novac, netko će izgubiti. Meni je sporno tutorstvo politike, bio sam protiv posebnog zakona jer se to moralo riješiti preko institucija, a ne političkim procesima’, zaključio je Novotny koji problematičnim smatra činjenicu da u tome nije navedena specifikacija usluga konzultanata.

Ne znamo što se dogodilo

‘Pitanje je što se radilo, kakve su usluge pružene. Ako odvjetnik pruža uslugu i ide na sud, to je vidljivo. Ovdje ne znamo što se dogodilo’, rekao je te naglasio kako je to bio sporazum koji je bio nametnut kao kooperantski.

SDP-ov Ivo Jelušić pak smatra da su usluge konzultanata u Agrokoru preskupo plaćene. Dobar dio domaćih konzultanata, kaže Jelušić, radi po ‘svjetskim’ cijenama te se pita: ‘Ako naši konzultanti žele svjetske cijene, zašto ih ne mogu imati i radnici Konzuma, zašto jedna blagajnica Konzuma ne može imati plaću poput one u Njemačkoj’, zapitao se SDP-ovac.

Za njega je sporno što je za posao angažirana agencija koja je neposredno povezana s Vladinim povjerenikom. ‘I to je, kako je jednom rekao kardinal Bozanić, grijeh struktura, grijeh Vlade’, rekao je Jelušić te dodao kako je lex Agrokor rađen upravo kako bi se ovakvo nešto moglo odgađati, odnosno da bi moglo doći do pogodovanja.

Pozvao Plenkovića da izađe iz mišje rupe

‘Da je Vlada imala čiste namjere, mogla je zabraniti da izvanredni povjerenik angažira osobu povezanu s njim samim, kao što su to učinili Talijani sa slučajem Parmalat’, rekao je Jelušić te pozvao premijera Plenkovića da ‘izađe iz mišje rupe’ te iznese svoj stav o visini savjetničkih naknada u slučaju Agrokor.

‘Jučer je izvanredni Vladin povjerenik dostavio dokumentaciju (o savjetnicima u Agrokoru) i to je sva vijest. Pa on je preskupo plaćen da bi bio dostavljač. Mogao je to poslati mailom ili prije’, komentirao je Jelušić te dodao kako vladajući na ovaj način kradu na vremenu.

‘Todorić je glavni krivac za ovu situaciju, a sada nam iz udobnog salona u Londonu dijeli lekcije. Pobjegao je, a probleme nam ostavio i hvala mu na tome’, zaključio je Jelušić.