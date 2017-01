NA KRČKOM MOSTU BURA DERE VIŠE OD 200KM/H: Na kampusu u Rijeci proglašeno izvanredno stanje!

Zbog olujne i orkanske bure proglašeno je izvanredno stanje u Sveučilišnom kampusu u Rijeci te su prekinute sve redovne aktivnosti.

Izvanredno stanje zbog opasnosti od vjetra, odnosno ozljeda od pada ili predmeta nošenih burom, proglašava se u Kampusu kad vjetar premašuje brzinu od 10 bofora. Odluku o tome donosi Stožer za zaštitu i spašavanje Sveučilišta u Rijeci. Studentima, nastavnici i drugim korisnicima Kampusa preporučuje se da ne borave na otvorenom, a ako moraju, da se kreću u zavjetrini. Onima u zatvorenim prostorima preporučuje se da se udalje od prozora u unutrašnjost građevine.

Sveučilišni kampus nalazi se na Sušaku, na predjelu Rijeke posebno izloženom udarima bure.



Bura na širem riječkom području već drugi dan puše silovito, a danas je najveća brzina izmjerena na Krčkom mostu – 208 kilometara na sat. Zbog uklanjanja srušenih stabala, rasvjetnih stupova, dijelova građevina odnijetih udarima bure, vatrogasci i ekipe komunalnih društava gotovo su neprekidno na terenu. Oštećeni su i automobili u Rijeci zbog pada stabala.

Orkanski udari bure onemogućuju prometovanje većinom prometnica od mora prema unutrašnjosti zemlje te od Rijeke u smjeru Dalmacije. Tako su u potpunosti za promet zatvorene autocesta Rijeka-Zagreb na dionici od Kikovice do Delnica, autocesta A7 od Svetog Kuzma do Šmrike te jadranska magistrala od Novog Vinodolskog do Svete Marije Magdalene. Riječka obilaznica otvorena je samo za osobna vozila na dijelu od Škurinja do Orehovice, gdje se nalazi most preko Rječine.

Zbog orkanske bure stoje dizalice u 3. maju

Osim što čini razne štete i pravi probleme u kopnenom i pomorskom prometu, orkanska bura utječe i na radne procese, pa tako u riječkom brodogradilištu 3. maj ne rade dizalice, a radnici se ne smiju kretati vanjskim skelama i raspoređeni su na rad u zatvorenim prostorima.

Na pitanje o uvjetima rada na otvorenom pri olujnoj buri, rukovoditelj navoza Željko Vučković kaže da brodogradilišne dizalice sada ne rade, a radnici se raspoređuju na rad u zatvorenim prostorima, kako ne bi bili izloženi izravnim udarima bure. Te poslove, kako ne bi bilo prevelikih kašnjenja u proizvodnim procesima, organiziraju poslovođe.

Brodomonteri, koji inače na otvorenom obavljaju poslove montaže i regulacije elemenata, raspoređeni su u zatvorene prostore i dovršavaju poslove koji su sada mogući, kao što su postavljanje koljena i pojačanja, te čišćenje materijala.

Naročita skrb vodi se o CO2 zavarivanju, koje se ne može obavljati po olujnoj buri, jer ona odnosi zaštitne plinove, koji štite zavar od vanjskih utjecaja. Stoga su i zavarivači raspoređeni u unutrašnje prostore broda.

Vučković je naglasio da je u sadašnjim vremenskim uvjetima svim radnicima strogo zabranjeno kretanje po vanjskim skelama navoza u brodogradilištu.

Promet prema Jadranu u prekidu

Orkanski vjetar, snježna vijavica i zapusi prouzročili su tijekom noći s ponedjeljka na utorak i u utorak prijepodne prekid teretnog prometa iz sjevernog dijela Hrvatske prema Istri, Primorju i Dalmaciji.

Prema informacijama iz Hrvatskog autokluba (HAK), na području Ličko-senjske županije za sav promet zatvorena je Autocesta A1 na dionici između čvorova Sv. Rok i Posedarje, a zbog zimskih uvjeta na istoj je autocesti na snazi zabrana prometa za teretna vozila s ili bez prikolice između čvorova Bosiljevo 2 i Sv. Rok.

Zimski su uvjeti i razlog zabrane prometa za teretna vozila s prikolicama i tegljače s poluprikolicama i na autocesti A6 prema Rijeci od čvora Bosiljevo do Delnica, dok je promet za sva vozila zatvoren između čvorova Delnice i Kikovica.

Na području Ličko-senjske županije za sav je promet zatvorena i dionica državne ceste D1 između Udbine i Knina, kao i državna cesta D218 na dionici Dobroselo-Mazin-Bruvno, županijske ceste ŽC5169 od Bjelopolja do Donjeg Lapca i ŽC59125 od Perušića do Čanka.

Zbog snijega i niskih temperatura, prema izvješću HAK-a od 8.54 sati, na snazi su zimski uvjeti i na većini cesta svih kategorija u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji.