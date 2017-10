MARAS JUTROS SNIMIO VIDEO U SABORU: ‘Jučer sam doživio neviđen napad u povijesti’

SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras jutros se, kako je sam rekao, na poslu u sabornici pojavio u 8 sati i 50 minuta te to ovjekovječio na Facebooku prokomentiravši u objavi i rad Vlade u proteklih godinu dana. Maras je pritom kazao kako Vlada nije radila ništa te da su se na kraju pojavili i problemi s Agrokorom. A onda je prokomentirao i najavu Zdravka Marića da će ga tužiti zbog izrečenog u Saboru.

“Ono što želim reći jest da sam jučer doživio neviđen napad u povijesti. Jedan ministar prijeti tužbom zastupniku koji je za govornicom Hrvatskog sabora izrekao jednu istinu. A to je da je Hanfa 2016. godine upozoravala sve sudionike sastanka Vijeća za stabilnost na probleme faktoringa. To piše u izvješću koje možete javno pričitati na stranicama Vijeća za financijsku stabilnost. Izvješće ima 11 stranica, na šestoj stranici je to napisano. Ja sam to rekao u sabornici i rekao sam da je Marić bio svjestan tih problema i problema faktoringa jer je na to upozorava Hanfa. I šta se onda desilo? Desilo se da je čovjek izgubio živce i prijeti tužbom. Pa nema tuži, nema nikakvog problema. Inače je rekao da će razmisliti o tome koji su njegovi budući postupci.

MARAS: ‘Imam dokaz da Marić laže o Agrokoru’; MINISTAR MU ODMAH ODGOVORIO: ‘Prevršio je svaku mjeru, znam što ću poduzeti!’

Moj prijedlog mu je, a i premijeru Plenkovići koji je jučer sjedio na ovoj stolici, ja ću sad tu sjesti, neka i on dobro razmisli što će napraviti i trebaju li mu takvi ministri i akoo razmišlja što napraviti neka podnese ostavku i mislim da će riješiti probleme sebi, a i one po kojima svi u Hrvatskoj vide da je čovjek konstantno u sukobu interesa. Ja sam siguran da će to na kraju tako i završiti”, kazao je Maras dodajući kako SDP neće odustati od svojih zahtjeva, ali da ni njega neća zastrašiti niti tužbama niti osobnim napadima.