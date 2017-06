KONZUM U ŽIVOM PIJESKU – RAMLJAK PRIZNAO: ‘Promet je pao 10.8 posto, zatvarat ćemo dio trgovina’

Vladin izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak rekao je danas kako je Konzumu pao promet, i to za čak 10.8 posto.

No, dodao je, taj je postotak manji od očekivanog.

Ima plan do kraja godine

U tom dijelu je pad prometa u prvih pet mjeseci manji nego što je bilo to očekivao, a isto tako tvrdim da sada kada budemo financirali novu robu i zalihe Konzuma, kada do kraja popunimo dućane, da će Konzum uhvatiti taj rast prihoda i da će do kraja godine prema mom planu, ja bih bio zadovoljan, da posluje s nulom nakon svega i mislim da je to moguće ostvariti’, rekao je Ramljak za N1.

Logično, postavlja se pitanje znači li to gašenje pojedinih trgovina i hoće li biti viška radnika.



‘Zatvarat ćemo dio dućana’

‘U ovom trenutku ne mogu točno reći stanje profitabilnosti svih dućana, sigurno ima neprofitabilnih ali ne bih govorio o postocima. Siguran sam da ćemo do kraja ljeta, nakon svih analiza, krenuti u implementaciju tog restrukturiranja, zatvaranje određenog broja dućana i zbog toga sam uvjeren da će Konzum do kraja godine poslovati pozitivno i da će imati operativnu dobit i da će on biti naš ‘flagship’, kako se kaže, u nagodbi s vjerovnicima’, kazao je Ramljak.