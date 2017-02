KOLINDA PADA, ALI JOŠ JE BOLJA OD JOSIPOVIĆA: Građani rekli što misle o predsjednici

Dnevnik Nove TV i na dvogodišnjicu mandata predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović donio je razmišljanja građana o njezinim najboljim i najlošijim potezima tijekom dvije godine provedene u Uredu predsjednice, ali i suradnji s tri premijera.

Nakon dvije godine Predsjednica je ocijenjena školskom ocjenom 3,3 dok je još prije godinu dana imala ocjenu 3,4. Neznatan je to pad. Bolje ocjene dobiva kod HDZ-ovih birača i to 4,2, a od oporbenih dobiva 2,5.

Građani odobravaju, bolja od Josipovića

Nakon dvije godine 60 posto birača odobrava poteze Predsjednice, a njih 34 posto ne odobrava, dok ne zna njih 6 posto. Gotovo identične brojke imala je i prije godinu dana. HDZ-ovci gotovo jednoglasno odobravaju njezine poteze ili 93 posto njih, dok 64 posto SDP-ovca ne odobrava Predsjedničine odluke i poteze.



Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bolje obavlja posao nego njezini prethodnik Ivo Josipović, misli to 49 posto ispitanika. Da to radi podjednako kao on, misli njih 24 posto, a da je lošija od bivšeg predsjednika, smatra njih 25 posto. Ne zna njih 2 posto.

Bivši premijeri

Školskom ocjenom, suradnja Predsjednice i Vlade ima ocjenu 3,6. Suradnja sa Zoranom Milanovićem nakon 2 godine još je potonula i sada je 2,1, a prije godinu dana ocjena je bila 2,3.

I na kraju, kratko je s njim surađivala, ali ocjena rada s premijerom Oreškovićem je 3,1 dok je prije godinu dana bila 3,5.

Odnos predsjednice i premijera

Predsjednica će davati potporu Vladi, smatra to 61 posto građana. Da će biti neutralna, misli njih 20 posto, a da će biti kritična, smatra samo 12 posto, dok ne zna njih 7 posto.

Istraživanje je provedeno od 6. do 8. veljače 2017. godine na stratificiranom slučajnom uzorku od 600 punoljetnih građana Republike Hrvatske. Pogreška mjerenja je +/-4%. Uzorak je stratificiran prema regiji i veličini naselja, a odstupanja strukture uzorka od strukture populacije prema spolu, dobi i stupnju obrazovanja korigirana su postupkom otežavanja.