KOLINDA ODGOVORILA NA KRITIKE SAD-a I NAPALA SUSJEDE: ‘Nemojmo skidati gaće ni pred kime, Srbija ja ta koja potencira ustaštvo’

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović dala je veliki intervju gdje je progovorila o temi pobačaja, netoleranciji u Hrvatskoj, odnosu sa Srbijom, ali i komentirala kritike američkog veleposlanstva.

Predsjednica se osvrnula na Dan žena, rekavši kako vjeruje u sebe, kolegice, prijateljice i druge žene. Dodala je da je svaki dan dan žena i progovorila o vrućoj temi ovih dana – pobačaju.

‘Prije svega, moram reći da je svaki dan dan žena. Naravno, kad je riječ o pobačaju. Nitko nije govorio o zabrani pobačaja. Stier i HDZ, u konačnici i ja sam dobila izbore na kršćansko-demokratskoj platformi. Moj stav osobni o pobačaju je jasan. Međutim, čvrsto držim da zabrana pobačaja ne rješava ništa. Namjera je omogućiti da se ljudima pruži potpora i pomoć. Ne vidim ništa loše u savjetovanju. Pokušavam zamisliti sebe u toj situaciji. To je strahovito teška odluka. Neke žene boje se obitelji, sredine u kojoj žive. I upravo zato postoji država, da vam pomogne savjetom’, rekla je Grabar-Kitarović za RTL Direkt.

Žena ima pravo sama odlučiti o sebi, smatra predsjednica.



‘Važna je edukacija’

‘Naravno da ne može biti nauštrb prava žene odlučuje o sebi i svojoj budućnosti i svojem tijelu. Držim da je nedostatak edukacije velikim razlogom pobačaja danas. Dobro je da se od 90-ih godina na ovamo broj pobačaja smanjio, a tome je pridonijela edukacija’, kaže Grabar-Kitarović.

Na pitanje kako utjecati na brojne probleme s kojima se danas suočavaju žene, od diskriminacije u plaći do obiteljskoj nasilja, Kolinda je odgovorila:

‘Ne trebamo se stidjeti toga što smo žene. Postoje neke prirodne razlike između žena i muškaraca, ali jednakopravnost nije u nijekanju tih razlika, nego u njihovom vrednjovanju. Kako to promijeniti? Obrazovanjem prije svega, od samih početaka. Nije riječ samo o tome da iz udžbenika maknemo fotografije koje pokazuju stereotipe. Ja ću vam dati primjer svoje kćeri koja je živjela u drugim državama. Došla je u Hrvatsku i imala hrabrosti da je u svojoj školi napisala jedan projekt o seksualnim stereotipima u vlastitoj školi. Rekla je: Mama znaš, kad god treba ići u biblioteku onda učiteljica pita tko će se od dečki javiti da ode u biblioteku. Kaže, ja se uporno javljam, ne biraju me. U jednom trenutku me izaberu, dolazim tamo i čujem – što su mi tebe poslali, što nisu poslali dečka. Naravno, zakonodavstvo također. Nedopustivo je da za isti posao žena prima puno manju plaću nego muškarac. Pravosuđe je jedino područje gdje postoji relativan paritet među spolovima. No, u svim drugim poslovima, pogotovo u politici, visokom školstvu i gospodarstvu još uvijek ima premalo žena’, smatra Grabar-Kitarović.

Komentirala je i činjenicu da niti jedna relevantna politička stranka nije ispunila žensku kvotu na izbornim listama.

‘Neki kažu da su kvote za stoku’

‘Mislim da je to sramotno. Radije platiti milijunske kazne, nego staviti žene na liste. Mogu reći iz vlastitog iskustva kako funkcionira naš mentalitet. Kad vi tražite kandidate za liste, za ministre, automatski se razmišlja o muškarcima. Puno manje se razgovara o ženama. Zato postoji ta rasprava o kvotama, jesu li dobre ili nisu. Neki kažu da su ponižavajuće, da su za stoku’, rekla je Kitarović.

Komentirala je i napade na LGBT zajednice, ali i rastu fašizacije u Hrvatskoj.

‘Srbija potencira ustaštvo’

‘Kad sam se vratila 2014. bila sam neugodno iznenađena nedostatkom tolerancije. Stvorena je klima koja je cinična i da, došlo je do porasta netolerancije. Ali ne smijemo davati važnost marginalnim skupinama koje prosvjeduju po Zagrebu. Moramo se zgroziti, ali ne na prvim stranicama u medija. Oni time dobivaju na značenju. Marginalne skupine ne mogu ugroziti demokraciju, ali davanju njima na vrijednosti njih se ohrabruje i dovodi se do rasta fašizacije. Ja sam jasna u osudi svih totalitarističkih režima i o tome se dalje ne trebam izjašnjavati.

Mislim da Vlada nije trebala tražiti uklanjanje ustaške ploče u Jasenovcu, puno je bitnija tema nasilje nad ženama i vršnjačko nasilje. Sve to spada u govor mržnje, nemojmo biti selektivni i nemojmo se fokusirati na nekakvu puzajuću fašizaciju. To je ploča koja nije usmjerena na ono što se u Jasenovcu događalo u Drugom svjetskom ratu, to je ploča koje ja podignuta za 11 mladića. Poruka nije nikakva fašizacija, već pijetet prema tih 11 mladića.

Može se počast odati i na drugi način, ali to je prema statusu njihov legalni logo. Zašto to pitanje nije bilo ranije postavljeno?

Srbija ja ta koja potencira puzajuće ustaštvo u Hrvatskoj. Ja ga ne vidim, ja vidim pojedine incidente’, pita se Kolinda.

Voditelj ju je upitao i za izjavu kojom je šokirala javnost. Naime, nedavno je kazala kako oni kojima u Hrvatskoj nije dobro, slobodno mogu otići. Tvrdi kako je njezina izjava bila pogrešno intepretirana.

‘Mi ne možemo zadržati ljude u Hrvatskoj, žao mi je što je to krivo interpretirano. Moja politika je uvijek bila za zadržavanje i ostanak mladih u Hrvatskoj’, tvrdi predsjednica.

Opet o zajedništvu

Osudu američkog veleposlanstva koje je osudilo klimu netolerancije u Hrvatskoj Kolinda je komentirala okrenuvši pitanje prema Srbiji, zapitavši se zašto Veleposlanstvo nije reagiralo na Šešeljevo divljanje.

‘To je stvar veleposlanstva i tko sjedi u tom veleposlanstvu. Kada sam se vratila bila sam šokirana koliko se fokusiramo na prošlost i koliko energije na to trošimo. Obećala sam si da se neću time baviti, ali nisam se uspjela othrvati od toga. Ostvarila sam svoj cilj da je zajedništvo ušlo u političku retoriku u Hrvatskoj. Držim da sam bila čimbenik stabilnosti cijelo ovo vrijeme.

Na pitanje je li Hrvatska nezrela kad joj netko sa strane treba nešto govoriti predsjednica je oštro odgovorila:

Ne, ne, nemojmo se tako ponašati. Nemojmo skidati gaće ni pred kime. Moram biti vrlo prizemna u ovom slučaju. Mislim da smo dovoljno zreli kao demokracija da bismo stvari sagledali onako kakvima jesu. Puno godina smo izgubili jer smo pričali o ideološkim pitanjima, a nismo o životnim pitanjima i zato mladi odlaze. Mladima je dosta razgovora o ustašama i partizanima…’, rekla je Kolinda.

Napala DORH

Kolinda je iskoristila priliku da ponovno kritizira DORH, a ponovila je djelomično i svoju izjavu vezano za aferu Dnevnice.

‘Ovo pitanje je postalo pitanje tek kad je jedna javna policija ukazala na javno dostupne podatke. Sva ova izvješća su javno dostupna. DORH se treba baviti živim tijelima dok postoje, a ne da postanu kosturi u ormaru. Pitanje je do kada sve ovo seže. Nisam zadovoljna ni istragom oko MIG-ova i mislim da ona nije došla dovoljno daleko. Skeptična sam kad suđenja traju pet godina da bi osoba dobila tri godine zatvora’, rekla je Kolinda i zaključila da se s premijerom Plenkovićem dobro slaže.