KOLIKO SE POBAČAJA OBAVLJA U HRVATSKOJ? Evo tko se najčešće odlučuje na prekid trudnoće

Hrvatska se nalazi u skupini zemalja u kojima je zabilježena najniža stopa namjernih pobačaja kod žena mlađih od 20 godina. Broj pobačaja se u našoj zemlji smanjuje, piše Dnevnik.hr.

Tijekom 2015. je kod maloljetnih djevojaka zabilježen 81 legalno induciran pobačaj, a kod žena do 20. godine života, njih 145. Ukupno su te godine u Hrvatskoj obavljena 3002 legalna pobačaja, što je znatno smanjenje u odnosu na 2000. godinu, kad ih je obavljeno 7534.

Najčešće se za pobačaj odlučuju žene koje su već u braku, najviše one koje nisu uopće još rodile,njih 31 %, a zatim one žene koje već imaju dvoje djece.

Pobačaj je zabranjen jedino na Malti i u Andori, a uz veća ili manja ograničenja, dopušten je u gotovo svim drugim članicama Europske unije. Primjerice, u Irskoj se može obaviti jedino ako je ženin život trudnoćom ugrožen, a u Poljskoj ako postoji opasnost za zdravlje žene ili deformaciju fetusa.

Kada je riječ o razdoblju u kojem se pobačaj može obaviti, u Portugalu je to do desetog tjedna trudnoće, u Francuskoj i Slovačkoj do 12. tjedna, u Španjolskoj do 14. tjedna, a u Švedskoj do 18. tjedna trudnoće, piše Dnevnik.hr.

