KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE IDUĆIH DANA: Temperature idu gore, ali nemojte se puno veseliti. Ipak postoji loša vijest

U istočnoj Hrvatskoj danas ujutro hladno, ponegdje uz mraz, a zatim uz pretežno sunčano vrijeme te slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar danju toplije nego u nedjelju. Najviša temperatura bit će između 16 i 18 stupnjeva.

U središnjim će predjelima zbog malo do umjereno oblačne noći mraz uglavnom izostati, a danju će prevladavati sunčano vrijeme uz povremeno umjerenu naoblaku. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak.

Na sjevernom Jadranu i u gorju djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Poslijepodne će oblaka biti više u Istri, oko Rijeke te u Gorskom kotaru, a ponegdje će pasti malo kiše. U gorju će zapuhati umjeren jugozapadnjak, a na moru jugo i južni vjetar. Jutro u Gorskom kotaru i Lici uz temperaturu oko 0 pa će ponovno biti mraza, a na moru i u Istri između 5 i 11. Najviša dnevna u gorju, oko Rijeke i u Istri od 12 do 16, a u sunčanijim predjelima do 18 stupnjeva, piše HRT u svojoj vremenskoj prognozi.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano uz prolazno umjerenu naoblaku. Jutarnja temperatura u zaleđu od 3 do 7, a uz more između 7 i 11. Najviša dnevna uglavnom od 17 do 19 stupnjeva. Ujutro će uz obalu puhati slaba bura i istočni vjetar, a danju umjereno, ponegdje na otvorenom i umjereno jako jugo.



I na krajnjem jugu ujutro slaba bura ili istočni vjetar, potom većinom umjereno jugo. Prevladavat će sunčano vrijeme uz najvišu temperaturu oko 18 stupnjeva.

Idućih će dana biti još malo toplije kako će jugo jačati. Sredinom tjedna bit će jako i vrlo jako, na udare ponegdje i olujno. Do srijede će kiše biti uglavnom na sjevernom dijelu i to najčešće oko Rijeke i u Kvarneru, a zatim će u četvrtak jače naoblačenje zahvatiti i ostatak obale.

I na kopnu sljedeći dani u znaku južine zbog čega će biti vjetrovito, a i temperatura zraka nerijetko će u poslijepodnevnim satima ponovno biti iznad 20 stupnjeva. Kiše će do četvrtka biti uglavnom u gorju i to ponajprije u Gorskom kotaru. Četvrtak većinom oblačan uz u zapadnim predjelima lokalno i obilniju kišu.