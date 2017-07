KAKVO NAS VRIJEME ČEKA IDUĆIH DANA: Za vikend sunčano, vruće i sparno, a onda slijedi temperaturni šok

Prevladavat će sunčano, vruće i sparno, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske za subotu.

Oblačnije uz malo kiše još ujutro, a danju je moguć poneki pljusak s grmljavinom, osobito u Slavoniji. Vjetar većinom slab, sredinom dana umjeren jugozapadni, duž Jadrana i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 31 i 36 °C.

U istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz povremeno umjerenu naoblaku. Vrlo malo kiše može pasti ponegdje prijepodne, no poslijepodne će mjestimična kiša u obliku pljuskova praćenih grmljavinom biti vjerojatnija. Vjetar uglavnom slab jugoistočni. Od jutarnjih 18 do 20, temperatura će porasti na vrijednosti od 33 do 35 stupnjeva, piše u svojoj prognozi HRT.

U središnjoj Hrvatskoj također pretežno ili djelomice sunčano. Prolazno povećane naoblake bit će ujutro, rijetko i uz vrlo malo kiše, a zatim su kasno poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab jugozapadni i jugoistočni. Bit će vruće i sparno.



Na sjevernom će Jadranu ujutro ponegdje pasti malo kiše, a u gorju poneki lokalni pljusak, vjerojatniji poslijepodne. No, veći dio dana proteći će u znaku pretežno sunčanog vremena. Vjetar slab, uglavnom jugozapadni. Noć će u gorju i u unutrašnjosti Istre biti zamjetno ugodnija nego na moru, gdje se temperatura često neće spuštati ispod 22 stupnja. Danju vruće uz najviše temperaturne vrijednosti od 30 do 35.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije nakon tople noći danju vruće, ponegdje i vrlo vruće. Prevladavat će sunčano vrijeme uz malu mogućnost za mjestimično kratkotrajnu kišu u jutarnjim satima, uz prolazno povećanu naoblaku. Uz slab do umjeren jugoistočni ili jugozapadni vjetar more će biti većinom malo valovito.

Na krajnjem jugu vedro ili malo oblačno uz većinom slab jugoistočni i južni vjetar. Noć će biti topla, a danju vruće uz najvišu temperaturu između 32 i 35 stupnjeva u zaleđu.

U nedjelju na moru sunčano uz slab, većinom jugozapadni vjetar. U ponedjeljak će zapuhati slabo do umjereno jugo, s kojim će se postupno naoblačiti. Prvo na sjeveru gdje pljuskova, lokalno i izraženijih, već može biti sredinom dana i poslijepodne, a zatim do kraja dana i u većem dijelu Dalmacije, gdje će također u noći na utorak i u utorak biti mjestimične kiše. U utorak treba računati i na prolazno vrlo jak vjetar.

U nedjelju će u unutrašnjosti pljuskovi biti mogući uglavnom samo na krajnjem zapadu, uz granicu sa Slovenijom. Početak tjedna bit će u znaku izraženije promjene, mjestimice i jačih pljuskova, te u utorak i pada temperature zraka.