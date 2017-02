JUTROS POČELO RUŠENJE ŽIČARE NA SLJEMENU, BANDIĆ OBEĆAVA: ‘Nova će biti gotova 2018.’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u emisiji Novi dan N1 televizije govorio je i projektu gradnje nove sljemenske žičare. Za nju će do kraja 2018. biti izdvojeno 35 milijuna eura, najavio je Bandić.

Prva etapa projekta, uklanjanje stare žičare, počelo je jutros. Rušenje postojeće infrastrukture vrijedno je 5,6 milijuna kuna, a gradnja nove koštat će ukupno 35 milijuna eura do kraja 2018. godine, najavio je Bandić.

‘Nakon 54 godine ulazimo u povijest. Stara žičara odlazi, a nova dolazi. Do konca 2018. žičara će biti gotova u četiri etape. Za dva tjedna raspisujemo natječaj za opremu koja će vrijediti od 15 do 17 milijuna eura, a ukupna vrijednost projekta je oko 35 milijuna eura do konca 2018.’, rekao je Bandić za N1.



Rušenje postojeće žičare trebalo bi biti dovršeno do srpnja.