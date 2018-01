JANDROKOVIĆ O NASILNOM ŽUPANU: ‘On sam treba donijeti odluku o ostavci’

Šef HDZ-a Andrej Plenković javno je rekao da Tomašević mora podnijeti ostavku.

Požeško-slavonski župan Alojz Tomašević, optužen zbog nasilja u obitelji, sastao se u petak s predsjednikom Vlade i HDZ-a Andrejom Plenkovićem, no nakon sastanka nije novinarima želio govoriti o tome što je dogovoreno, odnosno hoće li podnijeti ostavku, dok je predsjednik Sabora i politički tajnik HDZ-a Gordan Jandorković kratko izjavio kako je na Tomaševiću da donese odluku o ostavci.

ZAVRŠIO SASTANAK U BANSKIM DVORIMA, HOĆE LI TOMAŠEVIĆ ODSTUPITI? ‘Razgovor s Plenkovićem je bio korektan’

Korektan sastanak

Tomašević je pred Banskim dvorima rekao kako je s predsjednikom i glavnim tajnikom HDZ-a razgovarao o “temama koje na neki način opterećuju stranku i javnost”, a za sastanak je kazao kako je bio korektan.



Unatoč inzistiranju novinara da im kaže što je na sastanku dogovoreno te namjerava li podnijeti ostavku, naveo je tek kako će informacije o tome o čemu se razgovaralo te koje je rješenje doneseno dobiti “u dogledno vrijeme”.

Jandroković se ne želi miješati

Nakon Tomaševića, zgradu Vlade napustio je i Gordan Jandroković, koji je kratko izjavio kako Tomašević treba donijeti odluku te da u ovom trenutku ništa više ne želi reći.

Inače, premijer Plenković u četvrtak je, upitan o HDZ-ovu županu Tomaševiću protiv kojeg je DORH podigao optužnicu zbog nasilja u obitelji i nanošenja ozljeda supruzi, rekao kako od njega očekuje da podnese ostavku na svoju dužnost.

“To sam mu rekao i rekao sam to javno. To je i stav stranke i sada kada je pokrenut postupak tu nema nikakve dileme”, kazao je jučer Plenković i dodao da Tomašević ne može ostati župan, jer to “nije realno, nije dobro za tu županiju, ni za njega niti za HDZ”.