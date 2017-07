IVO JOSIPOVIĆ: ‘U ozbiljnom smo valu zadešnjenja, krugovi vezani uz Crkvu vrše pritisak…’

Ustavni sud RH nedavno je donio presudu prema kojoj poklič, koji je dio prisege predsjednika Republike Hrvatske, a koji glasi ‘Tako mi Bog pomogao’, ne ugrožava sekularni karakter Republike Hrvatske, s tim da su dvoje sudaca Ustavnog suda, Lovorka Kušan i Andrej Abramović, imali izdvojeno mišljenje. Presudu je komentirao i bivši predsjednik Republike Ivo Josipović koji smatra da je Ustavni sud “stao na pola puta” te da je presuda trebala imati i jedan dodatak koji bi je učinio pravednijom.

Bivši predsjednik Ivo Josipović deklarirani je agnostik, a pri izgovaranju čuvenog dijela predsjedničke zakletve koji glasi: ‘Tako mi Bog pomogao”, nije imao problema jer je, kako tvrdi, poštovao zakon.

POKLIČ IZ PREDSJEDNIČKE PRISEGE: Dvoje ustavnih sudaca protivi se rečenici ‘Tako mi Bog pomogao’

“Ja kada sam bio u u prilici polagati prisegu, ja sam bez pogovora poštivao zakon i smatrao da je to više izraz kultrurološke tradicije, nego što je izraz mog vjerskog opredjeljenja. Naravno da cijelo razumijevanje stvari ovisi o kontekstu, mislim da je tada bio jedan kontekst, a da je danas drugi. Sutra bih možda postupio drugačije, ne znam, ali mislim da je Ustavni sud stao na pola puta”, izjavio je Josipović za RTL.



Presuda je u redu, ali trebala je imati još jedan dodatak koji bi u ravnopravan položaj stavio buduće predsjednike koji su vjernici i ateisti.

JOSIPOVIĆ NAPAO KOLINDU ZBOG IZJAVE O VOJSCI: ‘Ovo je štetno, mogli bismo dobiti svemoćnog premijera’

JOSIPOVIĆ ŽESTOKO NAPAO MILANOVIĆA: ‘On je grobar SDP-a i ljevice, iza sebe je ostavio pustoš’

“Ustavni sud je dao prihvatljivo obrazloženje da takva formulacija ne nagriza sekularni karakter države, ali je morao voditi računa da ćemo možda sutra imati izabranog predsjednika ili predsjednicu koji će drugačije gledati na to. I mislim da je s aspekta vjeroispovijesti i slobode savjesti Ustavni sud mogao napraviti nešto drugo. Da se ne ukida ta odredba u zakonu, ali da kaže da temeljem neposredne primjene odredbi ustava o slobodi vjeroispovijesti i slobodi savjesti da bi izabrani predsjednik mogao otkloniti taj dio prisege”, rekao je Josipović.

Na pitanje kako komentira stanje u državi te je li sekularnost u Hrvatskoj ugrožena, Josipović je odgovorio:

“Bilo bi dobro da zakonodavac promijeni zakon da kaže da je ovo izvorni tekst, ali da oni koji s tim imaju problem to ne moraju to izgovoriti”. Mi smo u u ozbiljnom valu zadešnjenja i tu neki krugovi vezani i za crkvu i oko crkve, naravno ne svi, rade određeni pritisak na one koji nisu vjernici to vidimo i po udžbenicima, u školama, u javnom prostoru … A vidite i što radi biskup Košić, svima je jasno”, zaključio je bivši predsjednik.