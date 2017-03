INVESTITOR BAKIĆ PONOVNO OPTIMISTIČAN: ‘Hrvatska će postati europska Florida i to ne možemo nikako zaustaviti’

Gostujući u emisiji Pressing na N1 televiziji, poduzetnik i investitor Nenad Bakić otkrio je kako su mu nudili mjesta u Vladi, no sve je odbio jer, kako kaže, politika kao takva ga ne zanima. Komentirajući kontinuirani rast BDP-a kazao je kako će Hrvatska postati europska Florida.

Bakić se nedavno požalio na ministra Barišića i natječaj Ministarstva za financiranje projekata na koji je prijavio Croatian Makers ligu koja je pokrenula crowdfunding kampanju kako bi se masovno uvela BBC micro:bit tehnologija u hrvatske škole. Cilj je bio prikupiti 60.000 američkih dolara kako bi 360 osnovnih škola i ustanova u Croatian Makers ligi opskrbili BBC micro:bit računalima, no Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa taj projekt nije prepoznalo niti ga uvrstilo među 128 projekata koje Ministarstvo podupire.

‘Island je uveo BBC micro:bit odmah, tjedan dana nakon Velike Britanije. Zašto tako ne reagira naša Hrvatska… Još uvijek imate ljude koji s kućnim ljubimcima idu po parkovima pa vidite što za njima ostane pa se pitate zašto to ne ostane negdje drugdje. Narod ima državu kakvu zaslužuje. Država ne može biti mnogo bolja od naroda’, kazao je Bakić u intervjuu.

Kontinuirani rast BDP-a

Komentirajući porast BDP-a kazao je kako je to komplicirana igra te kako je uvijek davao optimistične prognoze jer mu je bilo dosta ‘zatucanog hrvatskog pesimizma, provociranog medijskim presingom šlampavih ljevičarkih uhljeba. Ono, kriza je propast ćemo, neoliberalizam nas ubija, propast ćemo… Samo moramo staviti šljemove na glavu… Rekao sam dosta. To mi je bio motiv. Jer to ipak utječe na narod, u jednom optimizmu ipak mnogo toga leži’.



Napomenuo je kako su stope rasta gotovo zajamčene zbog velikih prihoda od turizma, doznaka iz inozemstva, restrukturiranja privatnog sektora i niskih cijena energenata. No, napominje, mi smo ozbiljni bolesnici tzv. ‘nizozemske bolesti’.

‘Već potkraj 2014. doznake iz inozemstva su premašile visinu kamate koju je država plaćala na van. Ako netko nema posao u Hrvatskoj, ako ode van i šalje doma novac on pridonosi rastu BDP-a. To je tužno, ali je tako. Mladi ljudi koji se iseljavaju na paradoksalan način pridonose rastu BDP-a. Jugoslavija se od bankrota spasila zbog velikog vala gastarbajtera’.

‘Nizozemska bolest’

‘Ovisimo o rentnoj komponenti. Mi imamo turizam. Kuna jača zbog toga. Imate drugi efekt, to je iziskivanje na tržištu rada. Iz Slavonije i drugih krajeva idu u turističke pa jednostavno tamo ne ostane nitko. Taj rentni sektor guši nerentni. Dva su lijeka za “nizozemsku bolest”: suficit na razini države koji onda omogućava da što manje oporezuješ gospodarstvo, da bi ono bilo konkurentnije i drugi su fondovi koji upravljaju nacionalnim bogatstvom’, napomenuo je Bakić u intervjuu za N1.

Turizam je komplicirana djelatnost, kaže Bakić koja se u Hrvatskoj dugo vremena odnosila samo na skupljanje vrhnja s rentne pozicije, što znači da nam je BDP godinama bio poklonjen. Smatra da na turizam neće utjecati vrijeme već geostrateške stvari.

‘Imali smo histeriziranje oko srpanjske rupe pa se pokazalo da nije tako. Ali nas najviše guši “nizozemska bolest”. Hrvatska će biti Florida Europe, tu nema dvojbe. Imat ćemo kapitala, imamo sad i greenfield investicije i ne možemo zaustaviti proces, on će i dalje jačati. Mi možemo upravljati procesima ili oni nama’, rekao je.

Kvaliteta života u Hrvatskoj

Govoreći o kvaliteti života, Bikić je istaknuo kako se ona ne može mjeriti BDP-om.

‘Prije, recimo, 20 godina djeca Billa Gatesa su mogla imati bolju edukacije od naše, danas praktički ne mogu. Imamo putem interneta besplatna predavanja Harvarda, Yalea… To je nekad bilo nezamislivo. Danas je razlika između Mercedesa i Hyundaija manja nego prije. Razlike se smanjuju. Gotovo svi danas imamo vrhunske mobitele od kojih ne možete imati bolje. Bill Gates ne može imati bolji, ne postoji. Bill Gates danas ne može imati bolje nego prosječni Hrvat. Bogatstvo svjeta se danas najviše ogleda u besplatnim stvarima: internet, kultura, zdravlje… Najskuplji zahvati u zdravlju apsolutno mnogo koštaju, no prosječno vrijeme tvog doživljenja i života Billa Gatesa je tu negdje. Razlika se jako smanjila. Naravno, ti ljevičari uzimaju te neke podatke pa nešto dokazuju… Istina je vrlo jednostavna’, kazao je Bikić.