HRVATSKI ZNANSTVENIK OBJAVIO SENZACIONALNU VIJEST: ‘Za najviše godinu dana imat ćemo lijek za rak’

Igor Štagljar, jedan od najpoznatijih hrvatskih znanstvenika u svijetu i profesor znanstvenik na Sveučilištu u Torontu, objavio je večeras u središnjem HRT-ovom Dnevniku da će za 6 do 12 mjeseci imati lijek protiv karcinoma pluća.

Štagljar je profesor na odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku na sveučilištu u Torontu, a trenutno prisustvuje velikoj međunarodnoj koferencije u Splitu koja je okupila stotinjak vodećih svjetskih znanstvenika.

Na pitanje u kojoj su fazi njegova istraživanja lijeka za karcinom pluća te mogu li se pacijenti nadati da će u budućnosti takvi karcinomi biti izliječeni Štagljar je rekao kako je sretan da može reći kako oboljeli mogu biti sretni i zadovoljni.

“Upravo smo završili veliku studiju koja je trajala tri godine. Do sada o tome nisam smio pričati, ali nisam niti htio izlaziti u javnost o stvarima koje nisu bile 100 posto sigurne. Sada sa sigurnošću mogu reći da za 6 do 12 mjeseci izlazimo u javnost s lijekom protiv najčešćeg oblika karcinoma pluća, a to je karcinom pluća nemalih stanica koji je uzrokovan mutacijama u proteinu EGFR. To je jedna predivna vijest za oboljele od karcinoma pluća od kojeg u svijetu umre godušnje 1,6 milijuna ljudi”, rekao je Štagljar.



Inače, na velikoj međunarodnoj konferenciji raspravlja se o novim dostignućima u biomedicinskim istraživanjima te njihovoj ulozi u otkrivanju lijekova za najčešće bolesti današnjice.

“Čuli smo predivno predavanje Terencea Rabbittsa sa sveučilišta o Oxfordu koji je prvi puta pokazao novi lijek protiv tumora koji su uzrokovani mutacijama u k-rast proteinu. Radi se o stvarima koje će sudionici naše konferencije prvi puta čuti općenito u svijetu pa će sigurno otići zadovoljno s kongresa”, kazao je Štagljar za HRT.