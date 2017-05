HRVATSKI ZNANSTVENIK ĐIKIĆ: ‘Imamo potvrđene plagijate u Saboru, Ustavnom sudu i Vladi’

Istaknuti hrvatski profesor i znanstvenik Ivan Đikić, priznat na svjetskoj razini, gostovao je danas na konferenciji za novinare o peticiji “Stop plagiranju u Hrvatskoj” gdje je još jednom progovorio o plagiranju kao, kako ga naziva, “rak-rani hrvatskog akademskog života, ali i društva općenito”.

“Drago mi je da smo danas ovdje, želimo pokazati zabrinutost građana koji su potpisali peticiju protiv plagiranja u hrvatskom javnom životu. Hrvatska ima najporazniju statistiku u europskoj zajednici. Mi imamo u sva tri vodeća tijela javnog državnog djelovanja, u Saboru, Ustavnom sudu i Vladi, potvrđene plagijate. To je nešto što kao građani želimo promijeniti, želimo uvesti novi politički kod za sve političare. Građanska inicijativa je ta koja želi uvesti red u obrazovni sustav”, kazao je Đikić.

PROFESOR IVAN ĐIKIĆ POSLAO DOKUMENTE PREMIJERU PLENKOVIĆU: Ovo je devet dokaza koji će pokopati ministra plagijatora

Peticiju “Stop plagiranju” pokrenulo je 18 inicijatora, znanstvenika, studenata, a potpisalo ju je 11.400 građana različite dobi, političkog opredjeljenja i slično.



Đikić: plagiranje nije problem samo u Hrvatskoj vec u cijelom svijetu, ali svijet prema plagiranju ima nultu stopu tolerancije #n1info pic.twitter.com/nuLVtI9mXe — Antonio Zavada (@azavada) May 15, 2017

” Vjerujem da su građani svjesni toga da je plagiranje krađa intelektualnog vlasništva. To je krađa našeg rada, a rad je najplemenitija vrijednost koji mi kako vrsta u prirodi možemo stvoriti. Ako netko odobrava krađu našeg rada, ugrožava našu osobnost i našu budućnost. Volim vjerovati da se u Hrvatskoj krađa ne tolerira. Vjerujem da ćemo uspjeti da se u budućnosti više nikada ne događa da osoba koja je plagijator nema moralnu odgovornost sama odstupiti sa svoje funkcije”, istaknuo je Đikić, piše 24sata.

Napominje da je njegov motiv savršeno jasan, a to su mladi ljudi.

“Moj osobni motiv je jasan, to su mladi ljudi, a oni su jedina budućnost Hrvatske. U Hrvatskoj volontiram, radim s mladima, to su nebrušeni talenti, i kad vidim što im se događa danas u Hrvatskoj mene to uistinu boli kao intelektualca, ali i kao Hrvata koji voli svoju domovinu”, rekao je.

‘ZBOGOM HRVATSKA’: Ivan Đikić objavio da napušta domovinu zbog laži premijera Plenkovića

Đikić je kazao da plagiranje nije problem samo u Hrvatskoj, već u cijelom svijetu, ali svijet prema plagiranju ima nultu stopu tolerancije.

“Naša poruka svima je da je zabrinutost danas velika, i da bez obzira na ideologiju i politiku sve stranke moraju podržati nultu toleranciju na plagiranje kao standard ponašanja u javnim službama”, kazao je cijenjeni znanstvenik.