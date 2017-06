HNS KAO MOST: Istaknuti narodnjak iznio uvjet bez kojeg njegova stranka neće u Plenkovićevu vladu

U srijedu navečer dogodio se neočekivani obrat i Središnji odbor HNS-a donio je odluku da ipak ide u pregovore o koaliciji s HDZ-om.

Razloge ovog obrata u HRT-ovoj emisiji Otvoreno objasnio je član Predsjedništva HNS-a Srđan Gjurković rekavši da su u srijedu, naspram drugačije odluke donesene u utorak, u HNS-u dobili odgovore na neka otvorena pitanja.

“Odluka nije bila jednostavna”

“Danas smo izglasali da uđemo u pregovore temeljem HDZ-ova prijedloga da idemo s njima u vladajuću koaliciju. Jučer smo na prijedlog predsjednika stranke Vrdoljaka izglasali da ne idemo, ali danas su na neka pitanja dobiveni odgovori, to su suštinski sadržaji što to nosi Hrvatskoj, a tek onda HNS-u. Odluka nije bila jednostavna jer nikad nismo s HDZ-om na nacionalnoj razini koalirali, međutim kad se sve na stol stavilo, bilo je jasno da prevagne da postoji iznimno velik interes za Hrvatsku”, kazao je Gjurković dodavši da je sve ovo moglo proći i bez davanja ostavke Ivana Vrdoljaka.

Pojasnio je i da, prema Statutu stranke, svi moraju poštovati odluke.



“Nestranačka osoba mora voditi obrazovanje”

No, kao i u slučaju Mosta koji je nakon lanjskih parlamentarnih izbora, i HNS ima uvjete – točnije jedan glavni uvjet – pod kojim će podržati i ući u koaliciju s HDZ-om i vladu Andreja Plenkovića.

“Ono što je nama bitno, to nisu samo ministarstva, iako javnost govori da se traže samo pozicije. Mi samim činom i željom da obrazovanje vodi nestranačka i stručna osoba pokazujemo da nam je namjera da se provede kurikularna reforma na način kao što se pripremala do prije godinu i pol dana. Gospodina Borisa Jokića ne možemo dovoditi na čelo ekspertne skupine ako se on sam ne javi na natječaj. Dakle, cilj nam je maknuti apsolutno politiku iz obrazovanja, vratiti struku, to je ključno i jedan od naših preduvjeta. Nema više desnice da bude dio koalicije, ni gospođa Esih ni gospodin Hasanbegović ne mogu biti njezin dio. Moramo izaći iz rovova partizana i ustaša, nema više Za dom spremni, trebaju se micati nazivi na pločama, ali naravno ne i same ploče podignute u spomen hrvatskim braniteljima”, kazao je Gjurković.

O foteljama se (još) ne razgovara

Po njegovim riječima, podjela fotelja u ovom trenutku nije u prvom planu niti predmet razgovora.

“Svjesni smo da još jedni izbori nisu dragi građanima, da bi tehnička vlada imala problema u pregovorima sa Slovenijom oko Piranskog zaljeva i gužvi u sezoni, drugo, i situacija u Agrokoru je isto prevagnula”, kazao je Gjurković koji očekuje da dogovor bude postignut u roku od tjedan dana te da će parlamentarna većina biti sastavljena od 79 ili 80 zastupnika.

Što se sudbine Vesne Pusić, Nade Turine Đurić, Gorana Beusa Richembergha i Anke Mrak Taritaš, koji su se usprotivili koaliciji s HDZ-om, Gjurković kaže da bi oni, prema statutu, trebali biti isključeni.

