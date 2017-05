GRMOJA UZVRAĆA UDARAC PLENKOVIĆU: ‘Upravo smo razotkrili arhitekte ovakve kriminalne Hrvatske’

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja najavio je da će se danas u 12:30 sati ispred Gradskog kulturnog središta u Metkoviću obratiti javnosti vezano za izjavu premijera Plenkovića koji ga je nazvao ‘kavanskim revolucionarom’.

PLENKOVIĆ O DRAMATIČNIM DOGAĐAJIMA U SABORU: ‘Kavanski revolucionar Grmoja radio je pritisak na zastupnike i plašio ljude’

‘Jedina revolucija koju zazivam je da građani na lokalnim izborima 21. svibnja kažu ne Todoriću, Valentiću, Greguriću, Šeksu i Plenkoviću, koji su odgovorni za ovu krizu. Plenkoviću i ostalima koji su izazvali ovu krizu. Pokazalo se da Plenković nema većinu, a doveo je u pitanje stabilnost Hrvatske. Očekujem da izađe pred građane i prizna da štiti kriminal u Agrokoru’, izjavio je Grmoja.

‘Razotkrili smo arhitekte kriminalne Hrvatske’

‘Most je krenuo razotkriti sve arhitekte ovakve kriminalne Hrvatske, gradove koje smo vodili vodili smo odgovorno, nametnuli nove, poštenije standarde. Na taj način smo htjeli voditi i Hrvatsku’, rekao je.



Podsjetimo, komentiravši odnos HDZ-a i Mosta, Andrej Plenković je rekao kako ‘ta priča ne ide’.

‘Neki misle da odgovaraju više šefu stranke nego premijeru’

‘Od mene nećete čuti ni jednu lošu riječ o kolegama iz Mosta. Ne možemo imati dvije Vlade u jednoj. Vlada mora biti jedna i jedinstvena. A ne da netko misli da odgovara više šefu svoje stranke nego predsjedniku Vlade. Ta priča ne ide. Meni nabacivati retoriku koja kaže da smo mi sa Pupovcem i sa Sauchom. Mislite da je to nešto normalno za reći. Dakle, taj Most je bio u partnerstvom i sa HDZ-om i sa manjinskim zastupnicima od prvoga dana. A sada im je to neki problem. Meni nije’, rekao je Plenković.