GRMOJA O AGROKORU: ‘Najavljuju se uhićenja, zahtijevat ću da Petrov svjedoči prvi’

Politički tajnik Mosta Nikoa Grmoja osvrnuo se jutros na osnivanje Istražnog povjerenstva za Agrokor.

‘Mislim da ćemo se danas baviti dinamikom rada Povjerenstva, to neće biti lako s obzirom da velike stranke žele diskreditirati jedna drugu, a ne rješiti slučaj Agrokor, a to nam treba biti u fokusu.

S obzirom da se najavljuju uhićenja na temelju izvida ne bi bilo loše pozvati Ivicu Todorića da svjedoči prvi…. no kazneni postupak oko Todorića nema veze s Povjerenstvom jer ćemo mi pokušati otkriti tko je zakazao i tko je omogućio sve ovo, a nećemo se baviti bilancama’, rekao je Grmoja na pitanje koga će pozvati za svjedoke.

‘Mi smo još u travnju podnijeli prijave protiv HANFA-e i HNB-a, svakako trebaju doći čelni ljudi, volio bih vidjeti sve ministre financija, NIkicu Valentića… oni moraju odgovoriti na sva pitanja. Svakako Ramljak i Plenković jer su se bavili lex Agrokorom i svime nakon njega i to treba ispitati. Ja ću prvi zahtjevati da se i Božo Petrov pozove za svjedoka jer je detaljno pisao i govorio za razliku od drugih koji su izbjegavali odgovore’, rekao je Grmoja.



Komentirao je i poziciju ministra financija Zdravka Marića.

‘Mi ćemo propitivati dogovornost Andreja Plenkovića, ako je netko odgovoran onda je to on jer je sam uvlačio ministra Marića u probleme. Poslao ga je na sastanak i do danas to nije demantirao. Ne znam o čemu su pričali, nismo ni znali za to do objave u blogu. Ministar to do danas nije demantirao’, zaključio je Grmoja, prenosi N1.