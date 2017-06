GRADONAČELNIK VARAŽDINA IVAN ČEHOK O DANIMA IZA REŠETAKA: ‘Prvog dana u zatvoru osjećao sam se kafkijanski…’

Gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2, te odgovarao na pitanja o sudskom procesu, političkim odnosima HDZ-a i HNS-a, mogućem ukidanju županija…

Čehok se u razgovoru s voditeljem Aleksandrom Stankovićem prisjetio svog uhićenja 2011. godine, te prvih dana provedenih u istražnom zatvoru u Remetincu kada se, kako tvrdi, osjećao kafkijanski. No, uspio se prilagoditi.

Hrvatska je nedovršena država, a ZKP je loš

Njegovo uhićenje realizirano je, prisjeća se, u samom finišu pregovora Hrvatske za Poglavlje 23, o reformi pravosuđa, kada je mijenjan i Zakon o kaznenom postupku. Tada su, po njegovom mišljenju, istražitelji dobili pretorijanske ovlasi, što je s njihovim, razumljivim, predatorskim instinktom dovelo do tadašnje situacije.

Hrvatska je nedovršena država, država u stalnom nastojanju, smatra Čehok koji ni u Varaždinu ni diljem Hrvatske nije doživio neugodnosti zbog uhićenja i optužaba. Kaže da ga to nije zanimalo niti je to snažno doživljavao. To je jedan veliki udarac za čovjeka i obitelj, no znajući da sam čist nisam se imao čega bojati, rekao je Čehok.



O povratku u politiku…

Na pitanje zašto se odlučio za povratak u politiku nakon šest godina izbivanja, rekao je da se vratio kako bi utjecao na to da se nikome više ne dogodi ono što se njemu dogodilo. Drugi motiv bila je anketa od prije godinu dana koja je pokazivala da bi mi građani iskazali veliko povjerenje na izborima. Dobio sam dojam da moram odgovoriti i vratiti dug građanima te se kandidirati, istaknuo je Čehok.

Odgovarajući na pitanja potvrdio je da je s 47 godina otišao u saborsku mirovinu, što ne smatra moralnim.

‘To je bila situacijska, prisilna akcija kako bih se mogao posvetiti procesima koji su bili predamnom. Mogao sam raditi na sveučilištu no nisam želio kontaminirati akademsku zajednicu. Htio sam da istražiteljski organi imaju čistu situaciju’, rekao je Čehok.

O koaliciji HDZ-a i HNS-a…

Govoreći o koaliciji HNS-a i HDZ-a, Čehok je rekao kako je za HNS bolji preljub s Plenkovićem nego brak s Bernardićem.

‘HNS je po ideolškom pitanju jako problematična stranka. Vlahušić je desniji od mene i Budiše. HNS je u koaliciju ušao iz straha od budućih izbora te prvenstveno rezultata Hasanbegovića i Esih. HNS je u paničnom strahu od desnice’, istaknuo je Čehok.

On predviđa da će njihova stranka – Neovisni za Hrvatsku, još više ojačati posebno ako uspiju ucijeniti Bandića promjenom imena Trgu maršala Tita. Politička platforma im je artikulirana, dodao je.

O imenu Kazališni trg…

‘Mi u Varaždinu nemamo takvih problema, jer nemamo ni ulicu ni trg maršala Tita. Pod njegovim maršalatom dogodila su se zlodjela izlasku iz rata. Da se trg zove imenom državnima Josipa Broza Tita ne bi bilo takvih konotacija. No, ključno je pitanje zašto se na tome inzistira baš sada. Po mom mipljenju u pitanju je dnevno-politički interes gospodina Hasanbegovića koji želi ucijeniti Milana Bandića’, ocijenio je Čehok prema čijem je osobnom mišljenju ime trga odavno trebalo promijeniti u Kazališni trg.

Govoreći o HDZ-u slikovito se izrazio: ‘U opasnosti je, jer im je glava na centru a torzo na desnici… a tijelo poslušno slijedi ono što mu glava govori’.

O ukidanju županija…

Prema njegovom mišljenju, lijevo i desno je u Hrvatskoj promašeno jer nema prave ljevice kao socijaldemokratske, kao ni desnice kao prave demokršćanske. Nikad radnici nisu imali manja prava nego onda kad je SDP- ova vlada donosila zakone. Nemamo profiliranu ni ljevicu i desnicu, procjenjuje Čehok.

On bi, da je na poziciji premijera, odmah ukinuo županije, jer je Hrvatska premala zemlja da bi imala tri razine vlasti. Na taj bi se način uštedile tri do četiri milijarde kuna koje bi se mogle investirati u školstvo. Sada će kao gradonačelnik biti prisiljen surađivati s Radimirom Čačićem, varaždinskim županom, od kojeg se politički ranije rastao.