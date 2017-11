GLAVAŠEVIĆ UPITAO PLENKOVIĆA: ‘Kakve to zapravo vrijednosti zastupate?’

Zastupnik SDP-a Bojan Glavašević kritizirao je u Zagrebu zastupnike HDZ-a u Europskom parlamentu koji ovaj tjedan nisu podržali rezoluciju o kršenju vladavine prava u Poljskoj i pozvao premijera Andreja Plenkovića da se izjasni kakve zapravo vrijednosti zastupa.

Europski parlament u srijedu je na plenarnoj sjednici u Strasbourgu usvojio rezoluciju o kršenju vladavine prava u Poljskoj.

Zastupnici smatraju da bi stanje u Poljskoj moglo dovesti do “ozbiljnog kršenja” europskih vrijednosti, uključujući i vladavinu prava, te su odlučili da Europski parlament pripremi službeni zahtjev prema Vijeću EU-a da aktivira preventivni mehanizam iz članka 7.1. Lisabonskog ugovora. To bi moglo dovesti do suspenzije poljskih glasačkih prava u Vijeću.

Za rezoluciju je diglo ruke 438 zastupnika, 151 je bio protiv, a 72 suzdržano.



Europska pučka stranka (EPP) rezoluciju je većinom glasova podržala, no zastupnici HDZ-a glasali su protiv, dok je voditeljica hrvatske EPP/HDZ delegacije Dubravka Šuica prvo bila protiv, a poslije je korigirala glas u suzdržan.

„Europski parlament je u srijedu izglasao rezoluciju kojom se osuđuje marš 60-ak tisuća neofašista u Poljskoj. Također se osudio napad poljske vlade na neovisno sudstvo i na vladavinu prava. Europska pučka stranka je to podržala, osim zastupnika HDZ-a koji su glasali protiv te rezolucije“, kazao je Glavašević u izjavi za novinare danoj, simbolično, na zagrebačkom Europskom trgu.

Ocijenio je da glas zastupnika HDZ-a protiv te rezolucije nije slučajan.

„Želimo građanima Republike Hrvatske reći da je taj glas protiv te rezolucije zapravo glas za šatoraše, za plinske boce na ulici, za dvije kolone u Vukovaru i za razbijače ploča“, kazao je.

„Između glasa zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Europskom parlamentu protiv te rezolucije i postupaka Vlade Andreja Plenkovića prema porastu ustaštva u Hrvatskoj i revizionizma zapravo nema nikakve razlike“, ustvrdio je.

Glavašević je pozvao premijera Plenkovića da se izjasni kakve zapravo vrijednosti zastupa.

„Mi tražimo od Andreja Plenkovića da se jasno izjasni o tome kakvu Hrvatsku želi“, kazao je.

„Na ovome trgu smo 1. srpnja 2013. godine ispunili obećanje građanima Republike Hrvatske da ćemo ih dovesti u Europsku uniju, za europske vrijednosti, za vladavinu prava, za demokraciju, za ljudska prava, za solidarnost. Andrej Plenković mora objasniti građanima Hrvatske mijenjaju li ovi postupci nešto od tog obećanja“, kazao je.

Glavašević je također istaknuo da se zastupnici SDP-a u Europskom parlamentu Tonino Picula i Biljana Borzan bave budućnošću, a ne ideologijom.

„Zastupnici Socijaldemokratske partije Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula i Biljana Borzan pokazali su svojim radom do sada da ih zanima budućnost. I da se bave onime što je korisno hrvatskim građanima, bilo da se radi o kvaliteti namirnica u cijeloj Europskoj uniji, pa tako i u Hrvatskoj, bilo da se radi o životima ljudi na otocima“, kazao je.

„SDP hrvatskim građanima ovdje želi poručiti da mi ostajemo dosljedni obećanjima koja smo im na ovom mjestu i ispunili 1. srpnja 2013. godine“, zaključio je.

Bojan Glavašević član je Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, Odbora za obrazovanje, kulturu i znanost, te Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora.

Šuici sporno spominjanje kontracepcije

Dubravka Šuica objasnila je za Novi list od petka da nije podržala tu rezoluciju zbog amandmana u kojem se spominje kontracepcija.

“U rezolucije se često amandmanima ubacuje ono što nema veze s njihovim osnovnim sadržajem i što je isključivo stvar države članice, dakle supsidijarnosti”, kazala je Šuica za Novi list, dodajući da se često radi o reproduktivnim pravima odnosno pobačaju i hitnoj kontracepciji.

“I onda se čovjek nađe pred dvojbom”, kazala je, objašnjavajući zašto je glasala protiv rezolucije.

No, ubrzo je odlučila da je bolje biti suzdržan pa je e-mailom od administracije EP-a zatražila korekciju svojeg glasa.

Sa Zagrebom se, tvrdi, nije o tome konzultirala.

Europski parlament u rezoluciji “poziva poljsku vladu da zauzme čvrst stav o pravima žena i djevojaka time da omogući besplatnu i dostupnu kontracepciju bez diskriminacije te da hitnu kontracepciju učini dostupnom bez liječničkog recepta; poziva, u tom kontekstu, na stavljanje izvan snage zakona kojim se ženama i djevojkama ograničava pristup piluli za hitnu kontracepciju.”

Također, “čvrsto se protivi bilo kakvom zakonodavnom prijedlogu kojim bi se zabranio pobačaj u slučaju teškog ili smrtonosnog oštećenja fetusa; naglašava da je univerzalan pristup zdravstvenoj skrbi, među ostalim spolnoj i reproduktivnoj zdravstvenoj skrbi i pripadajućim pravima, temeljno ljudsko pravo; ponavlja da snažno podupire organizacije posvećene ženskim pravima, s obzirom da su odnedavno meta kaznenog progona”, kaže se u rezoluciji.