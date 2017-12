EMIL TEDESCHI ŽESTOKO NAPAO TODORIĆA: ‘To što on radi iz komfora Londona je svinjarija’

Emil Tedeschi komentirao je krizu leadershipa u Hrvatskoj.

U emisiji Poslovni tjedan Tedeschi je rekao kako se ne može govoriti o krizi leadershipa, a da se ne spomene bivšeg predsjednika Vlade protiv kojeg se vodi nekoliko sudskih procesa, slučaj Agrokor i kriminal u Hrvatskoj gospodarskoj komori, prenosi HRT.

Nesposobni lideri

‘Treba biti vrlo jasan. S takvim liderima smo dospjeli tu gdje jesmo. Jesu li oni bili sposobni? Oni su naoko bili sposobni, bili su probitačni. Oni nisu igrali u zakonskim normama po pravilima. Ako netko smatra da je lider onaj koji je inovativan, koji svjesno krši pozitivne pravne propise, onda je u krivu. Takva vrsta liderstva nas vodi u kaos, direktno osiromašuje društvo i šalje mladima poruku ‘u ovakvom društvu se može na ovakav način uspjeti’, rekao je Tedeschi.

Kritizirao je način upravljanja Agrokorom i ponašanje Uprave, s posebnim naglaskom na osnivača Ivicu Todorića.



‘To što Ivica Todorić radi, to je svinjarija. Pobjeći i ostaviti brod s više desetaka zaposlenih, ostaviti cijeli svoj tim da bude pod istragom i negdje iz daljine nekog komfora, Londona, držati predavanje ukupnom hrvatskom gospodarstvu i društvu u cjelini, pa i šire, kako je on u pravu, a ovdje je evidentna rupa od više milijardi kuna, to govori o antivodstvu. Zbog toga ako govorimo jednu rečenicu što je lider – to je odgovoran vođa. Odgovoran vođa nikad ne bi dopustio ovakvu situaciju i nikad se ne bi ovako ponašao’, rekao je Tedeschi.

Niska razina upravljanja u Hrvatskoj

Naglasio je kako već godinama upozorava na nisku razinu upravljanja i upravljačkih kapaciteta u Hrvatskoj i u privatnom sektoru i u javnoj upravi.

‘Stanje u hrvatskom gospodarstvu povezano je s ljudima i timovima koji njime upravljaju’, smatra Tedeschi.