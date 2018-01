DUGA RESA OTKRILA NAČIN ZBRINJAVANJA OTPADA U ROKU: Građanima ne smeta ni poskupljenje

Duga Resa je grad koji je riješio problem s kojim se mnogi još muče – pitanje zbrinjavanja otpada koji se razvrstava.

Duga Resa je među prvim gradovima koji su donijeli plan za zbrinjavanje otpada. Prema njemu, obiteljske su kuće za bio-razgradivi otpad dobile kompostere, a stambene zgrade spremnike. Isti takav plan do kraja siječnja trebali bi donijeti svi gradovi i općine u zemlji, u protivnom penali i novčane kazne. Tako je to Duga Resa riješila u zadanom roku dok drugi gradovi diljem zemlje još uvijek muku muče sa zbrinjavanjem otpada.

ONI KOJI NE BUDU ODVAJALI OTPAD PLAĆAT ĆE MASNE KAZNE OD 3000 KUNA: Evo kada se uvode nove kante

“Što se tiče obiteljskih kuća da imamo kompostere, a za višestambene zgrade smo predvidjeli i jedno i drugo, i kompostere i posebni kontenjer, a za reciklabilni otpad bi imali vrećice”, kaže Mladen Rakočević iz odjela za prostorno uređenje Duge Rese.



Takvu odluku pozdravljaju i sami Dugorešani. Neki od njih ionako već odvajaju otpad pa im nove kante ili spremnici neće teško pasti. Osim toga, spremni su i na povećanje cijena, piše Dnevnik.hr navodeći kako trenutačno za odvoz otpada u Dugoj Resi treba izdvojiti nešto više od 50 kuna. “Najavljeno je da će biti poskupljenje ali ne bi trebalo biti značajno poskupljenje svakako bi trebalo, radi novih vreća i svega ostaloga i ne vidim tu nikakvih problema”, kaže Dugorešanin Zoran.

Rakočević kaže da htjeli da cijena odvoza komunalnog otpada za građane bude što manja, a da isto tako budu ekološki osvješteni.

I drugi gradovi bi trebali biti spremni za petnaestak dana. Rok prilagodbe je do kraja godine. No, građani koji bi otpad trebali odvajati pitaju se hoće li to zaživjeti.

Zasad imamo samo dva centara za gospodarenje otpadom, a trebalo bi ih biti barem sedam. Da ostale sad počnemo graditi, u najboljem scenariju bili bi gotovi za pet godina. A do tada smisao razvrstavanja otpada je pod jednim velikim upitnikom.