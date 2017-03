DOBRE VIJESTI ZA ZAGREPČANE: ZET najavio dvije velike promjene u tramvajskim linijama

Nakon karte od četiri kune za vožnju u zagrebačkim tramvajima na kraćim relacijama, iz ZET-a ponovno stižu dobre vijesti za Zagrepčane.

‘Osluškujući prijedloge građana i modelirajući usluge prema potrebama korisnika, od ponedjeljka , 3. travnja, produžuju se trase tramvajskih linija 5 i 7. Tramvaji linije 5 vozit će od Prečkog sve do terminala u Dubravi, dok će početno – krajnje stajalište linije 7 biti u Dupcu. Izmjene trasa uvjetuju i promjene u voznom redu linija 4, 5, 7 i 11, a nova prometna organizacija osigurat će još kvalitetniju povezanost, osobito istočnog dijela grada’, objavio je ZET na svojim službenim stranicama.

Sedmica će tako prometovati od Savskog mosta pa sve do Dupca, a ne samo do Dubrave, kako je to bilo do sada, dok će tramvaj broj pet kojem je dosadašnja posljednja stanica (ako je krenuo iz Prečkog) bila na Maksimiru, produžiti sve do Dubrave.