DETALJNI IZRAČUN: Koliko košta tjedan dana uživanja na moru?

Hrvatska upravo doživljava turistički bum. Posljednjih godina stranci sve više otkrivaju Hrvatsku, a navala turista i kruzera potakla je domaće ugostitelje da podignu cijene smještaja i ostalih usluga. Ljetovanje s takvim ciframa brojni si domaći turisti ne mogu priuštiti.

Prosječna plaća u Hrvatskoj iznosi 5.408 kuna, dok je tjedan dana ljetovanja na moru stoji stotinjak kuna više, izračunao je RTL.

Ljerka Đunđek iz Gornje Bistre koja je na ljetovanje došla s unukama izabrala je jeftiniji hotel, dok dnevno na plaži potroši stotinjak kuna.

‘Ako nešto želite ništa nije nemoguće. Možemo si priuštiti sladoled, kavicu na plaži, ali treba pametno trošiti’, rekla je.



Cijene nisu uvijek previsoke, ali primanja su preniska

Cijene na Kvarneru većini nisu previsoke, no problem je u preniskim primanjima. Strani gosti Hrvatsku pak ocjenjuju nevjerojatno jeftinom.

‘U Hrvatskoj je jeftino.To je puno povoljnije nego u Austriji’, kazao je Robert.

Je li moguće s prosječnom hrvatskom plaćom otići na more i uživati?

Ako dan započnete macchiatom uz more u Opatiji, za to ćete izdvojiti 11 kuna. Ta se cijena čini prihvatjivom, a ne nju se ne žale niti domaći gosti. Poželite li kuglicu sladoleda, za to ćete morati platiti osam kuna. Ipak, poželite li je kupiti u centru Opatije, platit ćete nešto više.

Hrvati ručak većinom spremaju u apartmanima

Ručak većina Hrvata priprema sama, ukoliko ne ljetuju u hotelima. Isplativije je ako si obrok pripreme sami. No, mnogi se pitaju koliko bi ih koštalo da se odluče počastiti u jednoj od konoba i restorana na plažiu.

Pljeskavica sa sirom uz prilog košta 28 kuna, miješano meso 54, ražnjići 38 kuna. Prženi oslić stoji 28 kuna, a lignje na žaru 50. Ručak u Ičićima, malom mjestu kraj Opatije, koštao je 77 kuna.

Turisti vole večerati morsku hranu, a to košta nešto više. U jednom od restorana reporteri RTL-a pronašli su plemenitu, jadransku ribu za 370 kuna po kilogramu, jadranske lignje sa žara za 250 kuna po kilogramu, a srdele za 45 kuna po kilogramu. Riblja porcija koštala je 90 kuna.

Večera u Lovranu, u prilično ugodnom restoranu, stajala je 101 kunu.

Nije lako financijski izgurati obiteljski odmor na obali

Sve ove cijene čine se prihvatljivima, no treba biti realan. Pomnože li se ove cijene s brojem članova obitelji koja ljetuje, ukupni dnevnik trošak penje se na 796 kuna. Tjedan dana ljetovanja, prema ovoj računici, košta 5.572 kune, stotinjak kuna više od prosječne hrvatske plaće.