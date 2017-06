DA NIJE TRAGIČNO, BILO BI SMIJEŠNO: HŽ ima akciju, ali ne spominje da ćete do Šibenika putovati 23 sata

Hrvatske željeznice od 15. lipnja imaju akcijsku ponudu ‘Vlakom na more’. Iz Osijeka nude mogućnost putovanja vlakom do Rijeke, Splita i Šibenika. Interesantno je da je samo linija do Rijeke direktna.

Ponudu je HŽ opisao kao ‘bezbrižnu, bez gužvi i po povoljnim cijenama’, bez obzira što je u njoj i vlak iz Osijeka kojim ćete, uz tri presjedanja, do Šibenika stići za 23 sata. Linija iz Osijeka do Splita traje 20 sati.

Kako izgleda vozni red vlakova HŽ-a iz Osijeka za Jadran?

Najbrža linija do Šibenika traje 12 sati i 40 minuta. Vlak kreće iz Osijeka u 1:06 i u Zagreb stiže u 6:27, uz 40 stajanja na postajama. Zatim slijedi presjedanje na IC vlak, koji kreće sat vremena kasnije – u 7:35. Vlakom putujete do Perkovića u koje stižete u 13:08, a zatim ponovno presjedate u putnički vlak koji do Šibenika putuje još 30 minuta te stiže u 13:46. To je najbrža linija, s najmanje presjedanja. Postoji još pet termina, a upravo večernji vlak koji kreće u 22:30 putuje čak 23 satai 5 minuta do Šibenika. Sve ostale linije, osim linije u 16:23, imaju po tri presjedanja, piše Glas Slavonije.

12 sati putovanja do Splita

Iz Osijeka u Split možete putovati sa sedam linija, od kojih se na njih 6 mogu očekivati po dva presjedanja – u Zagrebu i Oštarijama. Tek je jedna linija na kojoj se presjeda samo jedanput, i to je ona noćna u 1:06 sati. Na njoj se presjeda u Zagrebu, čeka se sat vremena, a u Split se naposlijetku stiže nakon 12 sati i 48 minuta. Odaberete li vlak koji iz Osijeka kreće u 10:58, u Split ćete stići za 19 sati i 58 minuta. To putovanje će vas stajati 240 kuna.



Do Rijeke nema presjedanja

Oni koji se odluče iz Osijeka putovati u Rijeku, najbolje će proći. Vlak iz Osijeka kreće u podne, a u Rijeku stiže za 8 sati i 39 minuta, bez presjedanja. Cijena karte je 185 kuna u jednom smjeru.

HŽ putnicima nudi odabir noćnog vlaka i ‘Hostela na kotačima’, odnosno kušet-kola s cijenom od dodatnih 77 kuna po ležaju. No, ležaj je moguće dobiti tek u Zagrebu.Onima koji žele najveću udobnost putovanja preporučuje se putovanje u vagonima za spavanje. Moguće je odabrati odjeljak u kojemu ćete putovati sami (Single), odjeljak Double, za dvije osobe, ili odjeljak Tourist. Cijene odjeljka u vagonima za spavanje na relaciji Zagreb – Split i Split – Zagreb kreću se od 114 do 304 kune.