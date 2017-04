BURNO NA POSLJEDNJEM AKTUALNOM SATU: ‘Natjerajte gospodu iz HNS-a da poštuju ugovor ili ga raskinite’

Aktualni sat u srijedu, na zadnjoj sjednici zagrebačke Gradske skupštine prije svibanjskih lokalnih izbora, zastupnici su iskoristili kako bi postavili niz pitanja gradonačelniku MIlanu Bandiću, među njima i o ŠRC Svetice, kinima Tuškanac i Europa te druga.

Tin Pažur (SDP) upitao je koje su namjere grada s kinom Tuškanac, s obzirom na upozorenja Hrvatskog filmskog saveza da je to kino zapušteno jer grad ne ulaže u njegovo održavanje, pa mu prijeti zatvaranje.

Bandić je odgovorio kako je baš on “izvukao to kino iz ralja privatizacije kinematografa”, te da će to kino svakako i dalje raditi. “Ja sam najzaslužniji za otvaranje tog kina, kao i kina Europa te bivšeg kina Kozara, što je sada Histrionski dom. Tražimo čiste račune, da se to kino vodi u maniri dobrog gospodara, a kino će i dalje raditi”, naglasio je.

Dominik Etlinger (SDP) pitao je gradonačelnika o Sportskom rekreacijskom centru na Sveticama i budućem kampu Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), koji je s gradom potpisao ugovor, no radovi nisu počeli u zadnjih šest mjeseci te HNS ne upravlja s tim prostorom u “maniri dobrog gospodara”, na što je gradonačelnik odgovorio kako on utječe na HNS koliko može.



Bandić: Veseli me što ćemo za godinu dana na Sveticama vidjeti kamp HNS-a

“Veseli me što ćemo za godinu dana na Sveticama vidjeti kamp HNS-a, u kojem će biti mjesta i za atletičare i za nogomet, a bazen smo nakon četiri godine otvorili. Na sjevernom dijelu tribine napravit ćemo i centar za mlade”, poručio je Bandić. Najavio je da će idući tjedan vjerojatno obići to gradilište, uvjeravajući kako su riješena sva imovinsko- pravna i proceduralna pitanja sa zakupnicima poslovnih i drugih prostora. Najavio je da će do jeseni biti gotova i atletska dvorana na Velesajmu.

SDP-ovac Etlinger mu je replicirao kako nije istina da on ne može utjecati na HNS. “Molim vas, natjerajte gospodu iz HNS-a da poštuju ugovor ili ga raskinite”, poručio je gradonačelniku.

Nakon Aktualnog sata određena je stanka, a pred zastupnicima je velik broj točaka dnevnog reda.

Inače, prije početka sjednice Bandić je obišao početak radova na gradilištu novog parka na Trnjanskoj Savici, u blizini onog na kojem su građani bili prosvjedovali zbog najavljene gradnje crkve, a dio njih i jutros je tamo u znak prosvjeda dočekao gradonačelnika.