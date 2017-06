BIJESNA MAJKA NAPALA CRKVU JER ZARAĐUJE NA KRIZMI: ‘Imaju cjenik, traže novac za doslovno sve!’

Mnogi roditelji čija djeca pohađaju mise u šibenskoj župi sv. Petra na Vidicama ovih dana nezadovoljno pričaju o cjeniku ‘usluga’ koji će im za krizmu, uz dodatne troškove, iz džepova izbiti još najmanje 300 kuna.

Župa za posudbu haljine za krizmanike, koju kasnije moraju vratiti, traži 70 kuna. Za DVD i tri fotografije sakramenta roditelji moraju platiti još 80 kuna. Uspomena na svetu potvrdu, što god to bilo, košta pet, a svijeća 15 kuna. Šibenska je biskupija odlučila naplaćivati i taksu za obred, a ona iznosi 30 kuna. Poklon krizmanicima stoji 20 kuna, a naplaćuje se čak i uređenje crkve, i to s 30 kuna po djetetu, piše Šibenik.in.

Obavezni dar crkvi – 30 kuna

Roditelji će još morati platiti 10 kuna za nagradu kateheti, a isto toliko nagrade i biskupu. Na popisu materijalnih obveza stoji kako dar crkvi košta 30 kuna.

Računica pokazuje kako roditelji za svakog krizmanika ove godine na Vidicama uslugu crkve moraju platiti 300 kuna.



‘Traže novac za doslovno sve’

‘Pobijesnila sam kad nam je dijete donijelo cjenik kući i kad sam vidjela što sve naplaćuju za sakrament koji je oduvijek bio besplatan i koji mora biti besplatan. Traže novac doslovno za sve, pa čak i za dolazak svećenika. Ispada da je Crkva postala tvrtka koja se bavi iznajmljivanjem odjeće, prodajom svijeća i suvenira, a da je sakrament svete potvrde samo poligon za zaradu i biznis. Jasno, uz sve to, očekuje se još da svećenika pozovete na ručak i da se uz milodar ekstra na misi župniku preda i lijepa bijela koverta s pristojnim iznosom kuna u gotovini’, požalila se jedna Šibenčanka.

‘Isus je propovijedao poniznost, a od poniznosti u našoj crkvi ja ne vidim niti p. Želim naglasiti da sam vjernica i da živim onako kako to nalaže kršćanska vjera, ali u ovakvu Crkvu ne mogu vjerovati. Sve što im nije odgovaralo, što im nije ‘išlo u piriju’, oni su odbacili i sada samo gledaju kako će zastrašiti narod i onda na tom strahu profitirati.

‘Poniznosti, a ne profita’

Ovako kao da smo u srednjem vijeku. Komercijalizirali su vjeru i isprali ljudima umove kako bi zarađivali, a podupiru i sve političke opcije koje žele oglupiti ovaj napaćeni narod. To nije katolička crkva u koju vjerujem i u čijem sam duhu odgojena. To nema veze s onim što me učila baka i moj župnik iz djetinjstva koji je propagirao sve ono što Šibenska biskupija ovim cjenikom sada gazi. Poniznosti, gospodo, a ne profita’, ogorčeno je dodala.

Župnik Ivan Penava koji vodu spomenutu župu tvrdi kako mu se nitko od roditelja nije žalio na cijenu krizme, a na pitanje je li u redu uzimati toliko novca za sveti sakrament, Penava kaže:

Biskupija ponudila pokloniti onima koji nemaju novca

‘Ne znam koji se to roditelji žale, meni se nitko nije javio. Ja sam održao sastanak s roditeljima svih krizmanika i dao im papir s objašnjenjem. Neka se ti roditelji koji su nezadovoljni meni jave, mene nitko nije kontaktirao niti se žalio na cijenu. Neka se slobodno jave ako nemaju novaca, pa ćemo im to pokloniti i neće morati platiti’, rekao je fra Penava.

Šibenska biskupija očitovala se na temu naplate usluge sakramenta.

‘Službena taksa u Šibenskoj biskupiji kao i u ostalim (nad)biskupijama za sakramanet svete krizme je 30 kuna. Sve ostalo je dogovor roditelja i župnika u pojedinoj župi’, službeni je stav biskupije.