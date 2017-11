BERNARDIĆ NAPAO VLADU I PLENKOVIĆA ZBOG ISTANBULSKE KONVENCIJE: ‘Ne oklijevajte više ni sekunde’

Forum mladih SDP-a obilježio je u subotu Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama performansom na Trgu ban Jelačića, upozorivši na porast obiteljskog nasilja u Hrvatskoj, te je ponovio poziv Vladi da ratificira Istanbulsku konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

“Poruka performansa je da ne smijemo šutjeti nad nasiljem nad ženama, pogotovo u obitelji. To ne smije biti interna stvar”, poručio je Nikola Peruničić, predsjednik Foruma mladih zagrebačkoga SDP-a.

Michael Legesse, član predsjedništva Foruma mladih Hrvatske, pozvao je Vladu da uputi u proceduru ratifikaciju Istanbulske konvencije istaknuvši da je “svaka treća žena u Hrvatskoj zlostavljana, i da se svakih 15 minuta događa obiteljsko nasilje”.

Ratifikacija konvencije riješila bi problem nepovjerenja žrtava u institucije, u duge sudske procese i red čekanja za sigurne kuće, smatra Legesse.

Podršku Forumu mladih došao je dati i predsjednik stranke Davor Bernardić koji je ponovno pozvao premijera Andreja Plenkovića da ispuni predizborno obećanje i pošalje u proceduru ratifikaciju konvencije koja uvodi čitav niz mehanizama i mjera za borbu protiv nasilja nad ženama i borbu protiv nasilja u obitelji.

“Pozivam Vladu da ne oklijeva više ni sekunde, već sljedeći tjedan konvenciju možemo izglasati u parlamentu”, izjavio je Bernardić novinarima.

Nasilje u obitelji ne smije biti interna stvar političke stranke. Tražimo hitnu ratifikaciju Istanbulske konvencije! @davor_bernardic @fmsdphr pic.twitter.com/OyTsObwKyT — SDPHrvatske (@SDPHrvatske) November 25, 2017

Oklijevanje s ratifikacijom protumačio je kao inerciju Vlade koja “stoji u mjestu dok Hrvatska klizi prema dolje”.

“Nemaju ni jedno rješenje niti za jedna problem, ponašaju se sukladno onome – ako ništa ne radimo, ne možemo ni pogriješiti”, ustvrdio je šef SDP-a.

Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatiju pod nazivom Istanbulska konvencija, Hrvatska je potpisala još 2013., ali ju još nije ratificirala u parlamentu. Bernardić je objasnio da ju Vlada Zorana Milanovića nije ratificirala 2015. jer se radilo o predizbornoj godini.

Do sada je Istanbulsku konvenciju potpisalo 15 zemalja članica EU, od kojih mnoge vode konzervativne, demokršćanske vlade, i na taj su način omogućile bolju zaštitu ponajprije žena u obitelji i borbu protiv nasilja uopće skupom snažnih mjera, istaknuo je.

Predsjednik SDP-a se, na novinarski upit, osvrnuo i na slučaj Alojza Tomaševića, HDZ-ova požeško-slavonskog župana, koji je ostao na toj dužnosti unatoč prijavi za obiteljsko nasilje.

“Taj župan je nasilnik, to je evidentno, u normalnoj demokratskoj zemlji on ne može ostati župan. To nije interna stvar već ozbiljan problem i javna sramota za Hrvatsku”, istaknuo je šef SDP-a.