BERNARDIĆ NABRIJAN NAKON PRVIH REZULTATA: ‘HDZ je doživio debakl, pokažimo da ljudi imaju moć’

SDP-ov predsjednik Davor Bernardić obratio se javnosti i komentirao prve rezultate lokalnih izbora. Bernardić je uvjeren – HDZ je izgubio, a građani su svojim glasovima pokazali koga krive za raspad Vlade.

‘Čestitam svim kandidatima koji su se natjecali, ali posebno me veseli veća izlaznost nego prije 4 godine. To znači da ljudi postaju svjesni da svoju budućnost planiraju u općinama i gradovima i da ljudi za taj rezultat trebaju izaći i dati glas u lokalnim sredinama.

Tamo gdje upravlja SDP, ljudi žive bolje. Pokazali smo svoju snagu u velikim gradovima, potvrdili snagu i dosljednost te dokazali da nam građani vjeruju. Rijeka je ostala utvrda SDP-a. U Osijeku smo najjača lista, Zagreb je pokazao da je spreman za promjene, a HDZ-ov debakl u Zagrebu pokazuje koga građani smatraju odgovornim za raspad Vlade’, pohvalio se Bernardić.

‘Hrvatska je pokazala da se mijenja’

‘Hrvatska je pokazala da se mijenja. Slavonija se mijenja, Dalmacija se mijenja. Rezultat kojeg je HDZ mogao ostvariti bez napora sada je nemoguć. Hrvatska se mijenja i ne smije stati.



U osjetljivom gospodarskom trenutku u kojem imamo velike ekonomske izazove, Hrvatska nema stabilnu Vladu niti parlamentarnu većinu. Kroz agoniju koju trpe svi građani pokazali su da nemaju niti kadrova niti znanja upravljati Hrvatskom. Vrijeme je da povjerenje vratimo na prijevremenim izborima, jedino građani RH mogu Hrvatskoj vratiti stabilnost i povjerenje’, dodao je šef SDP-a.

‘Ljudi imaju moć’

SDP je pokazao da je u svakom trenutku spreman preuzeti odgovornost za Hrvatsku, mslim da smo to dokazali i još jednom čestitam svim našim kandidatima i pozivam ih na borbu i u drugom krugu. Mi nastavljamo našu borbu za bolju Hrvatsku jednakih mogućnosti, u kojem će svako dijete imati iste šanse za školovanje, u kojoj će ljudi koji žive od rada i znanja imati pravo na dostojanstvenu plaću, a umirovljenici neće morati strahovati za sutra. Ono što moramo vratiti – da zakoni u Hrvatskoj počnu vrijediti za sve, to je naša odgovornosti obaveza. Zajedno možemo mijenjati Hrvatsku, pozivam sve građane da iskoriste demokratsko pravo. Ljudi imaju moć bez obzira koliko su bogati ili siromašni, bez obzira na utjecaj, izabrati one koji će ih voditi u budućnost.

Hrvatska mora naprijed, zajedno joj možemo osigurati budućnost’, zaključio je Bernadić.